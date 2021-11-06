Схибилася на ролі: У Леді Гаги почалися проблеми з психікою через зйомки в Домі Гуччі

Відома співачка розповіла, що під час зйомок у "Домі Гуччі" так захопилася бажанням ідеально зобразити свою героїню Патрицію Реджіані, що почала "втрачати себе"

Леді Гага у ролі Патриції Реджіані / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

В інтерв'ю для нового британського номера Vogue поп-зірка розповіла:

В якийсь момент в кінці зйомок у мене були психологічні проблеми. Я знаходилася або у своєму готельному номері, живучи і говорячи, як Реджіані, або я була на знімальному майданчику, також живучи і говорячи, як вона, – згадує Гага.

Таке захоплення негативно позначилося на ментальному здоров'ї артистки – вона почала втрачати межу між реальним життям та грою:

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Я пам'ятаю, як одного дня вирушила до Італії в капелюсі, щоб прогулятися. Я не гуляла біля двох місяців та запанікувала, бо думала, що була на знімальному майданчику, – каже про свій психічний стан після зйомок співачка.

Адам Драйвер і Леді Гага на постерах фільму "Будинок Гуччі" / Фото: mgm.com

Справа в тому, що Гага грала Реджіані не лише останні кілька місяців. Вона зізналася, що робота над створенням образу італійської світської левиці насправді тривала понад рік:

Буду повністю чесна – я жила як вона півтора роки. І дев'ять місяців я говорила з італійським акцентом, за кадром залишалася нею. Мені відразу довелося пофарбувати волосся, і я почав жити таким чином, щоб у всьому, на що я дивилася, почати помічати вигоду і гроші, як моя героїня, – ділиться виконавиця.

У майбутньому фільмі режисера Рідлі Скотта вона грає колишню дружину онука засновника модного будинку Гуччі Патріцію Реджіані, яка найняла кілера, щоб убити її екс-чоловіка Мауріціо Гуччі. Примітно, що події фільму ґрунтуються на реальних подіях.

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