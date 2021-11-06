Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ МЮ - МанСіті: онлайн Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні

Одкровення Лободи

Гага та Гуччі

Архів Ротару

Думка про "Вічних"

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Схибилася на ролі: У Леді Гаги почалися проблеми з психікою через зйомки в Домі Гуччі

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
6 листопада, 10:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відома співачка розповіла, що під час зйомок у "Домі Гуччі" так захопилася бажанням ідеально зобразити свою героїню Патрицію Реджіані, що почала "втрачати себе"
Леді Гага у ролі Патриції Реджіані
Леді Гага у ролі Патриції Реджіані / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

В інтерв'ю для нового британського номера Vogue поп-зірка розповіла:

В якийсь момент в кінці зйомок у мене були психологічні проблеми. Я знаходилася або у своєму готельному номері, живучи і говорячи, як Реджіані, або я була на знімальному майданчику, також живучи і говорячи, як вона, – згадує Гага.

Таке захоплення негативно позначилося на ментальному здоров'ї артистки – вона почала втрачати межу між реальним життям та грою:

Реклама

Я пам'ятаю, як одного дня вирушила до Італії в капелюсі, щоб прогулятися. Я не гуляла біля двох місяців та запанікувала, бо думала, що була на знімальному майданчику, – каже про свій психічний стан після зйомок співачка.

Адам Драйвер і Леді Гага на постерах фільму "Будинок Гуччі"
Адам Драйвер і Леді Гага на постерах фільму "Будинок Гуччі" / Фото: mgm.com

Справа в тому, що Гага грала Реджіані не лише останні кілька місяців. Вона зізналася, що робота над створенням образу італійської світської левиці насправді тривала понад рік:

Буду повністю чесна – я жила як вона півтора роки. І дев'ять місяців я говорила з італійським акцентом, за кадром залишалася нею. Мені відразу довелося пофарбувати волосся, і я почав жити таким чином, щоб у всьому, на що я дивилася, почати помічати вигоду і гроші, як моя героїня, – ділиться виконавиця.

У майбутньому фільмі режисера Рідлі Скотта вона грає колишню дружину онука засновника модного будинку Гуччі Патріцію Реджіані, яка найняла кілера, щоб убити її екс-чоловіка Мауріціо Гуччі. Примітно, що події фільму ґрунтуються на реальних подіях.

Реклама

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Опитування
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти