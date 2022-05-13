Порядок виступів у фіналі Євробачення-2022: під яким номером Україна?

У суботу, 14 травня, відбудеться грандіозний фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". організатори вже назвали порядок учасників

Який порядок виступів у фіналі Євробачення-2022? / Фото: instagram.com/Eurovision,

Під час другого півфіналу стали відомі імена всіх претендентів на перемогу у "Євробаченні-2022", серед яких та представники України Kalush Orchestra.

Після оголошення результатів перших двох етапів пісенного конкурсу, оргкомітет нарешті зміг озвучити порядок виступів артистів на гранд-фіналі. Таблиця з номерами учасників з'явилася в офіційному Instagram конкурсу.

Реклама

Скріншот

Українські музиканти з Kalush Orchestra знову опинилися у першій частині шоу. Якщо у півфіналі колектив виступав під номером 6, то у фіналі їм дістався номер 12.

Порядок виступів на Євробаченні-2022

Чехія: We Are Domi – Lights Off Румунія: WRS – Llámame Португалія: MARO – Saudade Saudade Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry Франція: Alvan & Ahez – Fulenn Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Вірменія: Rosa Linn – Snap Італія: Mahmood & Blanco – Brividi Іспанія: Chanel – SloMo Нідерланди: S10 – De diepte Україна: Kalush Orchestra – Stefania Німеччина: Malik Harris – Rockstars Литва: Monika Liu – Sentimentai Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together" Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Австралія: Sheldon Riley – Not The Same Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN Польща: Ochman – River Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano Естонія: Stefan – Hope

А поки що глядачі у передчутті шоу сайт "Сегодня" пропонує обрати свого переможця серед фаворитів фіналу – голосування.