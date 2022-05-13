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Порядок виступів у фіналі Євробачення-2022: під яким номером Україна?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 травня, 10:56
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У суботу, 14 травня, відбудеться грандіозний фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". організатори вже назвали порядок учасників
Який порядок виступів у фіналі Євробачення-2022?
Який порядок виступів у фіналі Євробачення-2022? / Фото: instagram.com/Eurovision,

Під час другого півфіналу стали відомі імена всіх претендентів на перемогу у "Євробаченні-2022", серед яких та представники України Kalush Orchestra.

Після оголошення результатів перших двох етапів пісенного конкурсу, оргкомітет нарешті зміг озвучити порядок виступів артистів на гранд-фіналі. Таблиця з номерами учасників з'явилася в офіційному Instagram конкурсу.

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Скріншот

Українські музиканти з Kalush Orchestra знову опинилися у першій частині шоу. Якщо у півфіналі колектив виступав під номером 6, то у фіналі їм дістався номер 12.

Порядок виступів на Євробаченні-2022

  1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  2. Румунія: WRS – Llámame
  3. Португалія: MARO – Saudade Saudade
  4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  6. Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
  7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Вірменія: Rosa Linn – Snap
  9. Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
  10. Іспанія: Chanel – SloMo
  11. Нідерланди: S10 – De diepte
  12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  13. Німеччина: Malik Harris – Rockstars
  14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together"
  18. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  21. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
  22. Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
  23. Польща: Ochman – River
  24. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
  25. Естонія: Stefan – Hope

А поки що глядачі у передчутті шоу сайт "Сегодня" пропонує обрати свого переможця серед фаворитів фіналу – голосування.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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