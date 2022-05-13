Порядок виступів у фіналі Євробачення-2022: під яким номером Україна?

Під час другого півфіналу стали відомі імена всіх претендентів на перемогу у "Євробаченні-2022", серед яких та представники України Kalush Orchestra.
Після оголошення результатів перших двох етапів пісенного конкурсу, оргкомітет нарешті зміг озвучити порядок виступів артистів на гранд-фіналі. Таблиця з номерами учасників з'явилася в офіційному Instagram конкурсу.
Українські музиканти з Kalush Orchestra знову опинилися у першій частині шоу. Якщо у півфіналі колектив виступав під номером 6, то у фіналі їм дістався номер 12.
Порядок виступів на Євробаченні-2022
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: MARO – Saudade Saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
- Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
- Іспанія: Chanel – SloMo
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Malik Harris – Rockstars
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together"
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
- Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
- Польща: Ochman – River
- Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
- Естонія: Stefan – Hope
А поки що глядачі у передчутті шоу сайт "Сегодня" пропонує обрати свого переможця серед фаворитів фіналу – голосування.
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