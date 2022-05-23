Послав Путіна зі сцени: відомий британський рокер підтримав Україну

Ще один британський співак виступив проти війни в Україні. Слідом за Гаррі Стайлзом, який виступив із українським прапором, на сцену з синьо-жовтим полотном вийшов рок-музикант Yungblud.
Під час свого концерту у Відні Домінік Харрісон (справжнє ім'я артиста) вийшов на сцену, загорнуту в український прапор. Співак різко висловився проти військового вторгнення Росії в Україну і послав Путіна за російським кораблем. Після концерту рок-зірка поділився відео у своєму Instagra -акаунті.
Я страшенно злий. Я страшенно злий через прекрасних людей з України. Наше покоління не може підтримувати це дермо. Нам потрібно замінити цих старих проклятих виродків. Нам треба скинути цих старих покидьків. Нах** Путіна. Ми можемо змінити ситуацію. У тебе є голос, то використовуй його! Слава Україні! – прокричав зі сцени музикант.
Тисячі фоловерів у соціальних мережах підтримали позицію Yungblud і подякували за такий сміливий вчинок.
Нагадаємо, що сьогодні багато знаменитостей з усього світу публічно висловлюють свою підтримку та солідарність із народом України. Наприклад, голлівудський актор Річард Гір продав свій колекційний кабріолет за 31 тисячу доларів, щоб допомогти українцям
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям