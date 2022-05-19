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Послухайте! Представниця Литви на Євробаченні-2022 переспіла хіт Kalush Orchestra

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 травня, 12:24
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Представниця Литви на конкурсі "Євробачення-2022" Monika Liu (Моніка Лю) представила нову версію гучного хіта Kalush Orchestra
Моніка Лю представила свою версію хіта Stefania
Моніка Лю представила свою версію хіта Stefania

Пісня Kalush Orchestra "Stefania" підкорила всю Європу та стала символом сили українського народу. На пісенному конкурсі "Євробачення-2022" хіт українських музикантів співали та фінський гурт The Rаsmus, і переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак.

А ось представниця Литви Monika Liu (Моніка Лю) разом із своїми колегами створила свою версію вже легендарного хіта.

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На початку відео артистка сказала:

Усі бали від Вільнюса йдуть Україні! Ми з вами до кінця! Слава Україні!

Також частина відео Моніка презентувала на своїй сторінці Instagram. Там вона висловила свою підтримку та солідарність українському народу разом із своїми колегами.

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Місто Вільнюс разом зі мною та моїм найулюбленішим репером DAIVA та музикантами Литовського національного театру опери та балету представили свою версію пісні "Stefania". Реп-частину пісні було відтворено, щоб висловити солідарність із братами та сестрами в Україні, – представила пісню Моніка Лю.

Нагадаємо, що Моніка Лю одна із тих артистів, хто активно підтримав Україну під час пісенного конкурсу. Фіналістка "Євробачення-2022" із Литви весь час тримала в руках синьо-жовтий прапор та вигукнула "Слава Україні!" на прес-конференції.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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