Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну

Регіна вагітна

Здоров'я Куравльова

Одкровення Танчинця

Сольный трек Asti

Таємний син Джолі

Ахеджакова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Повалив на підлогу та вдарив по голові: переможницю конкурсу краси побили у Москві

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 19:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Катерина Вельмакіна хоча і звернулася до поліції, та боїться, що її кривдникам вдасться уникнути покарання
Переможниця "Краси Росії-2021" Катерина Вельмакіна повідомила про напад на неї у караоке-барі
Переможниця "Краси Росії-2021" Катерина Вельмакіна повідомила про напад на неї у караоке-барі / Фото: instagram.com/_v_e_v

19-річна "Краса Росії-2021" відпочивала разом з подругами в московському караоке-барі, де на неї вчинили напад. Катерину Вельмакіну побив власник закладу за те, що дівчина зробила йому та його компанії зауваження, пише КП.ru.

За словами Катерини, всі гості, які перебували в барі, виконували пісні по черзі, поки мікрофон не потрапив за стіл галасливої компанії.

Реклама

За пів години такої ситуації я поцікавилася у ведучого, чому раптом такі преференції цьому столику? На що почула відповідь: "Це столик засновників". Тобто ми, гості, заплативши 28 тисяч рублів за три години, поруч із господарями виявилися абсолютно безправні, – цитує видання слова Вельмакіної.

Учасниця конкурсу краси підійшла до того самого столика із запитанням, коли іншим дадуть можливість співати, на що отримала ляпас від одного з чоловіків.

Один із чоловіків відразу дав мені ляпас. Я цього зовсім не очікувала, з очей ринули сльози, зі мною сталася істерика. Та коли я вибігла в хол закладу, ця людина мене наздогнала і на очах у подруг повалила на підлогу, стала бити руками по обличчю та голові. Допомогти мені не було кому: якби дівчата втрутилися, їм би теж дісталося, – розповіла потерпіла.

Коли поліція прибула за викликом до клубу, чоловіка, який напав на Катерину, вже не було. Дівчина написала заяву, але вважає, що правоохоронці їй не допоможуть.

Реклама

Реклама

Внаслідок інциденту 19-річна дівчина отримала забій м'яких тканин голови.

Боюся, що мою справу взагалі можуть спустити на гальмах. Адже як мені сказали, чоловік, що побив мене, – це і є господар закладу. А відділ поліції там буквально за два кроки, не здивуюсь, що всі одне одного добре знають... – переконана Катерина Вельмакіна.

Раніше ми писали, що учасницю з окупованого Криму не пустили на конкурс краси у США.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
16 січня. Рей Макфолл. Сьогодні - Всесвітній день The Beatles, музичного символу ХХ століття. Чому саме цю дату ЮНЕСКО прив'язала до свята на честь “жуків” і до чого тут Рей Макфолл?
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти