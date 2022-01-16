Повалив на підлогу та вдарив по голові: переможницю конкурсу краси побили у Москві

Катерина Вельмакіна хоча і звернулася до поліції, та боїться, що її кривдникам вдасться уникнути покарання

Переможниця "Краси Росії-2021" Катерина Вельмакіна повідомила про напад на неї у караоке-барі / Фото: instagram.com/_v_e_v

19-річна "Краса Росії-2021" відпочивала разом з подругами в московському караоке-барі, де на неї вчинили напад. Катерину Вельмакіну побив власник закладу за те, що дівчина зробила йому та його компанії зауваження, пише КП.ru.

За словами Катерини, всі гості, які перебували в барі, виконували пісні по черзі, поки мікрофон не потрапив за стіл галасливої компанії.

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За пів години такої ситуації я поцікавилася у ведучого, чому раптом такі преференції цьому столику? На що почула відповідь: "Це столик засновників". Тобто ми, гості, заплативши 28 тисяч рублів за три години, поруч із господарями виявилися абсолютно безправні, – цитує видання слова Вельмакіної.

Учасниця конкурсу краси підійшла до того самого столика із запитанням, коли іншим дадуть можливість співати, на що отримала ляпас від одного з чоловіків.

Один із чоловіків відразу дав мені ляпас. Я цього зовсім не очікувала, з очей ринули сльози, зі мною сталася істерика. Та коли я вибігла в хол закладу, ця людина мене наздогнала і на очах у подруг повалила на підлогу, стала бити руками по обличчю та голові. Допомогти мені не було кому: якби дівчата втрутилися, їм би теж дісталося, – розповіла потерпіла.

Коли поліція прибула за викликом до клубу, чоловіка, який напав на Катерину, вже не було. Дівчина написала заяву, але вважає, що правоохоронці їй не допоможуть.

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Внаслідок інциденту 19-річна дівчина отримала забій м'яких тканин голови.

Боюся, що мою справу взагалі можуть спустити на гальмах. Адже як мені сказали, чоловік, що побив мене, – це і є господар закладу. А відділ поліції там буквально за два кроки, не здивуюсь, що всі одне одного добре знають... – переконана Катерина Вельмакіна.

Раніше ми писали, що учасницю з окупованого Криму не пустили на конкурс краси у США.