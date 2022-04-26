Пощастило залишитися живим: зірка "Надприродного" Джаред Падалекі ледь не загинув в аварії

Про це розповів його найкращий друг і партнер зі зйомок Дженсен Еклз

Екранный брат актора Дженсен Эклз зазначив, що Джареду "пощастило залишитися в живих" / Фото: https://www.1zoom.ru/

З'явилися дуже тривожні новини для шанувальників культового серіалу 2000-х "Надприродне". На фан-зустрічі серіалу Creation Entertainment Supernatural Official Conventions в Іст-Брансуїку стало відомо, що 39-річний Джаред Падалекі потрапив у дуже серйозну аварію.

Про це повідомив Дженсен Еклс, екранний брат Падалекі та його найкращий друг, з яким вони, до речі, живуть із сім'ями по сусідству. Очевидно, другові Джаред і доручив озвучити новину фанатам.

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Я сумую за своїм приятелем. Він шле привіт. Я розмовляв із ним учора. Йому дуже сумно, що він не може бути тут,

- зазначив Дженсен і назвав причину його відсутності на зустрічі з шанувальниками, які зазвичай відбуваються з шаленим успіхом.

Не знаю, чи ви знаєте, хлопці, що відбувається, але він потрапив у дуже серйозну автомобільну аварію. Він був не за кермом, на пасажирському сидінні, і йому пощастило залишитися в живих.

Джаред Падалекі в ролі Сема Вінчестера / Фото: https://www.1zoom.ru/

За словами виконавця ролі Діна, Джаред Падалекі зараз виглядає так, ніби пережив "12 раундів бою з Тайсоном":

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Він лікується вдома. Той факт, що він зараз не в лікарні, зводить мене з розуму, адже я бачив, на що перетворилася машина,

- журиться актор.

Шанувальники бажають Джареду Падалекі якнайшвидшого одужання.

Коротко про серіал "Надприродне"

Нагадаємо, серіал "Надприродне" – культовий серіал 2000-х. Серіал виходив з 2005 по 2020 рік, отримав цілих 15 сезонів і став набільш довготривалим шоу на каналі The CW. Це історія про двох братів-мисливців за нечистю. Дженсен Еклз та Джаред Падалекі виконали головні ролі Діна та Сема Вінчестерів. Вони, до речі, так потоваришували на зйомках, що навіть купили будинки поруч і стали справжніми братами в житті. Цікаво, що саме на зйомках вони зустріли свої другі половинки.

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Зірки серіалу "Надприродне" / Фото: https://www.1zoom.ru/

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