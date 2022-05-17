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Представник Британії на Євробаченні повернувся додому в панамці, як у лідера Kalush Orchestra

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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17 травня, 19:09
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Сем Райдер – зірка TikTok, який завоював для своєї країни друге місце на конкурсі "Євробачення-2022". На батьківщині його зустріли аплодисментами
Сем Райдер одягнув рожеву панамку, як у Kalush Orchestra
Сем Райдер одягнув рожеву панамку, як у Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Британія не отримувала таких балів і не займала таких високих позицій на "Євробаченні" вже понад 20 років. Сем став першим за довгий час музикантом, який досяг такого успіху на конкурсі.

Судячи з широкої усмішки, Райдер не засмутився, що йому не вдалося перемогти в конкурсі. Навпаки – на батьківщині його зустріли як переможця. Ба більше, артист вирішив підтримати переможців цього року – український гурт Kalush Orchestra, одягнувши рожеву панамку. Саме таку панаму має лідер Kalush Orchestra Олег Псюк.

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Кадри Сема в панамці з'явилися з аеропорту, куди прилетів музикант. Він усміхався і махав пресі та фанатам, які знімали його на камеру.

Відмінно провів час у космосі, чувак! (відсилання до його пісні Space Man – space – космос, man – чоловік, у даному контексті "чувак". – Ред.) Таке чудове вітання в аеропорту зробило повернення додому ще більш чудовим, – написав Сем.

До речі, раніше ми розповіли, де можна купити таку рожеву панамку, як у лідера Kalush Orchestra.

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Нагадаємо, що Україна перемогла у конкурсі "Євробачення-2022". Фаворитом букмекерів за кілька годин до конкурсу і була Україна з рекордним показником 62%. Слідом у турнірній таблиці розташовувалися Швеція та Велика Британія, але у фіналі місце у трійці здобула Іспанія.

У фіналі перемогу виборювали представники 25 країн Європи. Загалом участь у конкурсі взяли вокалісти з 40 держав.

Раніше ми показували, як зустріли Kalush Orchestra, коли вони повернулися до України.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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