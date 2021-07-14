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Номінанти на Еммі

Номінанти на Еммі

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Премія "Еммі-2021": у HBO – 130 номінацій!

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
14 липня, 18:03
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У США назвали номінантів на "Еммі-2021" – головну телевізійну премію, переможців якої оголосять на церемонії нагородження 19 вересня
Серіали HBO отримали 130 номінацій на "Еммі-2 021"
Серіали HBO отримали 130 номінацій на "Еммі-2 021" / Фото: themoviedb.org, warnermedia.com

За кількістю номінацій на премію "Еммі", повний список претендентів на яку дивіться тут, цьогоріч лідирують серіали "Корона" і "Мандалорець" – вони представлені у 24 категоріях. За ними слідують "Ванда/Віжн" (23), "Розповідь служниці" (21), шоу Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Країна Лавкрафта" (18), "Хід королеви"(18), "Мейр з Істтауна" (16) "і" Хитрощі "(15).

Серед платформ лідирує HBO (Home Box Office), яка є підрозділом WarnerMedia з 1990 року. На рахунку онлайн-платформи цілих 130 номінацій! І, до речі, всі серіали й шоу HBO, які претендують на звання найкращих з кращих в цьому році, доступні до перегляду на OLL.TV.

Серед них, комедійний мінісеріал про старіючу комедіантку – "Хитрощі", шикарна детективна драма з Кейт Вінслет – "Мейр з Істтауна", гучний серіал з Ніколь Кідман і Х'ю Грантом "Відіграти назад" і багато інших серіальних новинок, перегляд яких скрасить ваші літні вечори.

Серіали від HBO, які номіновані на "Еммі"
дивiться на olltv
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До речі, найближчого конкурента HBO – Netflix, на одну менше – 129 номінацій, а замикає трійку лідерів Disney+ з 71 номінацією.

Премія "Еммі" вручається Академією телевізійних мистецтв і наук та вважається найпрестижнішою нагородою за роботу на телеекрані, телевізійною версією "Оскара". Переможці визначаються голосами 23 тисяч членів Академії. Церемонія вручення нагород відбудеться 19 вересня в Лос-Анджелесі. Ведучим стане актор Седрік "Розважальник".

Раніше актор майбутнього міжнародного серіалу "Зломовчання" Андрій Ісаєнко розповів про роботу з Ксенією Мішиною і хорватською командою.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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