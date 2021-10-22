Якою була убита Болдвіном Галина Гатчинс. Ми дізналися у її викладача

Алек Болдвін на зйомках фільму випадково застрелив операторку – українку Галину Гатчинс. Вона вчилася в київському університеті. Наша редакція зв'язалася з її викладачем

Викладач КНУ імені Тараса Шевченка Тарас Петрів розповів про Галину Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins, facebook.com/taras.petriv

Як стало відомо "Сьогодні", Галина навчалася в Київському національному університеті в 2005 році. Співробітники навчального закладу повідомили нам, що її дівоче прізвище – Андрусевич. Галина здобувала ступінь магістра.

Про те, якою людиною і студенткою була Галина нам в ексклюзивному коментарі розповів її викладач, журналіст і медіаексперт Тарас Петрів.

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Вона була людиною з широким поглядом на життя, світ бачила по-особливому, цікавилася різними галузями. Робила свою дипломну роботу про систему суспільних медіа США на кафедрі міжнародної журналістики, цікавилася цим. Спеціалізувалася на Сполучених Штатах. У нас була з нею дискусія – чи потрібно приділяти більше уваги приватним медіа великих корпорацій. Але вона хотіла більше вивчати саме громадські ЗМІ – для людей і про людей, – каже Тарас Петрів.

Алек Болдвін застрелив оператора – що відомо про Галину Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

За словами Тараса, в КНУ ім. Т.Г. Шевченко Галина здобувала другу вищу освіту.

Прийшла вже будучи цілеспрямованою, активною студенткою з чітким баченням, що буде робити далі. У них була невелика група. Вона розвивалася і розвивалася – працювала на BBC, займалася журналістикою розслідувань, але все більше цікавилася кіно, – згадує про відому українку її дипломний керівник Тарас Петрів.

Нагадаємо, що нещасний випадок стався під час зйомок однєї зі сцен нового фільму. Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

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В результаті пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю і зараз знаходиться в критичному стані, операторка Галина Гатчинс отримала важке поранення. Гатчинс в критичному стані була доставлена в лікарню, де вона пізніше померла від отриманих поранень.

Що відомо про Галину Гатчинс

Галина Хатчинс родом з України. Вона народилася в сім'ї військового, коли він служив за Полярним колом. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Раніше працювала журналісткою-розслідувачем британських документальних фільмів в Європі.

Відомо, що у Галини залишився малолітній син.

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