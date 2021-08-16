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Прикрився персиком: Орландо Блум голяка скупався перед туристами (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
16 серпня, 15:10
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Актор не посоромився відпочиваючих, які розташувалися на протилежному березі і зробив кілька фото без одягу. До слова, це не перша поява Блума на публіці голяка
Орландо Блум голяка скупався в річці
Орландо Блум голяка скупався в річці / Фото: instagram.com/orlandobloom

У 2016 році весь світ облетіли фото, на яких голий Орландо Блум катав Кеті Перрі, на той момент ще свою дівчину, а вже зараз – дружину і матір його доньки, на серфі. З одягу тоді на Блумі була тільки бейсболка.

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Схоже, що актор вирішив повторити витівку, повністю роздягнувшись для купання в річці. Тільки цього разу його сфотографувал не папараці, а хтось із близьких. Адже свої "голі" фото Орландо сам опублікував в Instagram. Пікантні місця актор прикрив емодзі у вигляді персика.

(Щоб переглянути інші фото та відео, гортайте публікацію праворуч)

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У коментарях багато хто захопився зовнішнім виглядом Орландо, який явно не пропускає заняття в спортзалі. Підписники актора написали йому сотні компліментів:

  • Кращий!
  • О Боже мій!
  • Такий гарний!
  • Відмінна дупа, чувак.
Скріншот: Instagram

Ці фото і відео зібрали майже 400 тисяч лайків менш, ніж за добу після публікації.

Зазначимо, що британський актор Орландо Блум одружений з американською співачкою Кеті Перрі, яка народила йому дочку. Дівчинку назвали Дейзі Дав Блум. Для Перрі малятко стала первістком, а ось у Блума є 10-річний син Флінн від шлюбу з моделлю Мірандою Керр.

Новина про весілля Перрі і Блума з'явилася в березні цього року, коли співачку помітили з обручкою на безіменному пальці.

Раніше Кеті Перрі та Орландо Блум показали архівні фото із заручин.

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Кеті Перрі показала фігуру після пологів – дивіться відео:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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