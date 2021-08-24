Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України

Скандал з Террі Гілліамом

Легенда України

Зірка "Вікінгів" в Україні

Кондратюк VS Ротару

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Принц Гаррі і Меган Маркл пожертвували кошти, щоб допомогти афганським жінкам

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
24 серпня, 10:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Благодійна допомога надійшла після того, як ряд королівських біографів, представників ЗМІ та громадських діячів негативно висловилися в сторону роботи герцогів
Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на переїзд з Британії завдяки малюку Арчі
Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на переїзд з Британії завдяки малюку Арчі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл, які раніше отримали номінацію на Еммі, пожертвували кошти на користь організації Women For Afghan Women (WAW), що займається евакуацією жінок і дітей під час нинішнього захоплення влади талібами в Афганістані. Гроші були передані через благодійний фонд герцогів Сассекських Archewell Foundation.

Реклама

Представники WAW опублікували пост в офіційному Instagram з вдячністю фонду герцога і герцогині Сассекських.

Ми безмежно вдячні фонду Archewell за щедрість в підтримці наших зусиль по евакуації / переселенню тисяч афганських жінок, дітей, сімей, включаючи наших співробітників, – йдеться в пості.

Фінансування стало наступним кроком після того, як Гаррі і Меган висловили підтримку щодо зусиль з надання допомоги Афганістану і Гаїті. Герцоги опублікували зворушливе послання на сайті Archewell, в якому висловили співчуття всім, кого торкнулися трагічні події.

Коли страждає будь-яка людина або спільнота, частина нас переживає те ж саме разом з ними, усвідомлюємо ми це чи ні. І хоча ми не живемо в стані страждання, ми по-людськи приймаємо їх біль. Здається, що ми безсилі, але ми можемо втілити наші цінності в життя тільки разом, – йдеться в заяві.

Реклама

Також герцоги поділилися списком організацій, які потребують підтримки, серед них фонди, що займаються боротьбою з голодом у світі, проекти, пов'язаними з вирішенням проблем з ментальним здоров'ям.

Нагадаємо, раніше Гаррі і Меган випустили офіційне Заява , В якому торкнулися теми ситуації в Афганістані і кризи, викликаного пандемією коронавируса і гуманітарної катастрофи на Гаїті. При цьому в тексті не згадувалися ніякі заходи допомоги, які герцоги готові надати в сформованих ситуаціях. це викликало шквал обурення . У ЗМІ називали їх заяву бундючним, вказуючи на те, що Сассекс не розповісти, як готові допомогти виправити ситуацію, що склалася.

Дивіться відео про скандал в королівській родині :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Кортні Кокс (Моніка з "Друзів") зараз
Закриття ОМКФ-2021
Голівудський режисер назвав Україну Росією
Ого!
Цитата дня

При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

Ігор Конжратюк телеведучий, продюсер
Що ще додав Кондратюк
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти