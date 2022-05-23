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Посіпака Путіна Іван Охлобистін записав Максима Галкіна в "збоченці" поряд із Борисом Мойсеєвим

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 травня, 14:48
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Рашистський актор продовжує пробивати дно своєю ганебною позицією. Він вже давно показав свою нікчемну сутність, але на цьому не зупиняється
Іван Охлобистін знову видав чергову порцію жовчі
Іван Охлобистін знову видав чергову порцію жовчі / Фото: Колаж: Сьогодні

Іван Охлобистін з 2014 року підтримує кривавий путінський режим. За ці роки зірка серіалу "Інтерни" так і не прозрів. Він називає війну "тимчасовим конфліктом" і продовжує бурмотіти про "братні народи".

Днями Охлобистін вирішив висловити свою думку щодо Алли Пугачової та Максима Галкіна, які не підтримують кривавий Кремль та виїхали до Ізраїлю.

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Актор-п'яниця каже, що Алла Борисівна – досить суперечлива постать, а її чоловік зовсім не є частиною російської культури, повідомляє росЗМІ.

Рената Литвинова – частина російської культури, про Земфіру я навіть не кажу. А ось Галкін – це не частина нашої культури, це щось із оформлювального цеху, допів, які стали головними. У мене всі програми з ним викликали збентеження, я взагалі таких аномалій побоююся. Свічку не тримав, нічого не можу про нього сказати, як про людину, але відчуваю якесь відчуження, – сказав актор-путініст.

Крім того, він натякнув, що Галкін нібито збочинець як Борис Мойсеєв.

Я не можу його по суті не любити, адже він може виявитися кльовою людиною. Ось, Борис Мойсеєв теж, хто б про нього що не говорив, а близькі друзі запевняють, що чудовий товариш. Я просто ставлюся до цих збочень, самі розумієте, дуже негативно, – додав Охлобистін.

Нагадаємо, Іван Охлобистін відомий своїми гомофобними та антиукраїнськими і шовіністичними висловлюваннями, а також підтримкою так званих "Л/ДНР".

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До речі, вже не вперше Іван Охлобистін критикує зірок, які висловлюють антивоєнну позицію. Раніше затятий шанувальник Путіна обурився настроями акторки Інгеборги Дапкунайте.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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