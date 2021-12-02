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Привозили на зйомки на носилках – з'явилося одне з останніх фото Олександра Градського

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 12:11
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Олександра Градського не стало 28 листопада. Причиною смерті відомого російського співака називають інфаркт головного мозку
У Мережі з'явилися одні з останніх фото Олександра Градського
У Мережі з'явилися одні з останніх фото Олександра Градського / Фото: starhit.ru, Instagram

У Олександра Градського давно були проблеми зі здоров'ям але він не любив скаржитися. Артист уже не міг ходити через важкі наслідки коронавірусу і перелом ноги, тому пересувався тільки в горизонтальному положенні. Співак, незважаючи на погане самопочуття, не став відмовлятися від зйомок у проекті "Голос", де він був наставником.

Раніше повідомлялося, що Градського привозили на знімальний майданчик на носилках, а тепер це підтвердилося. StarHit опублікував кадри зі зйомок музичного проєкту

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Градського перекладали у крісло, знімали випуск, після чого перекладали назад на носилки та відвозили зі студії.

Він, звичайно, вже ледве говорив, але всіх заспокоював, та й взагалі був налаштований оптимістично – мовляв, до наступних випусків підійде вже огірком, – розповіло джерело.

Олександр Градський на зйомках проекту "Голос". Джерело: StarHit

Нагадаємо, з'явилася інформація, що незадовго до смерті Олександр Градський одружився з молодою обраницею.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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