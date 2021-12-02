Привозили на зйомки на носилках – з'явилося одне з останніх фото Олександра Градського

У Олександра Градського давно були проблеми зі здоров'ям але він не любив скаржитися. Артист уже не міг ходити через важкі наслідки коронавірусу і перелом ноги, тому пересувався тільки в горизонтальному положенні. Співак, незважаючи на погане самопочуття, не став відмовлятися від зйомок у проекті "Голос", де він був наставником.
Раніше повідомлялося, що Градського привозили на знімальний майданчик на носилках, а тепер це підтвердилося. StarHit опублікував кадри зі зйомок музичного проєкту
Градського перекладали у крісло, знімали випуск, після чого перекладали назад на носилки та відвозили зі студії.
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Він, звичайно, вже ледве говорив, але всіх заспокоював, та й взагалі був налаштований оптимістично – мовляв, до наступних випусків підійде вже огірком, – розповіло джерело.
Нагадаємо, з'явилася інформація, що незадовго до смерті Олександр Градський одружився з молодою обраницею.
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