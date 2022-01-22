Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками: їх ощасливила сурогатна мати

Знаменита пара поділилася зі світом своєю радістю. Тепер їхня сім'я стала більшою. Дитина індійської актриси та музиканта з'явилася на світ завдяки сурогатній матері

Знаменита пара приймає привітання / Фото: instagram.com/priyankachopra

Новина про те, що Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками, викликала ефект бомби! На своїх сторінках в Інстаграм знамените подружжя розповіло, що у них з'явився малюк. Його народила їм сурогатна мати.

Приянка Чопра вперше стала мамою/ скріншот Інстаграм

Ми дуже раді підтвердити щасливу новину, у нас з'явилася дитина завдяки сурогатній матері. Ми просимо вас з повагою поставитися до нашої конфіденційності в цей особливий момент, оскільки зараз ми дуже зосереджені на нашій сім'ї. Ми вам дуже вдячні, – йдеться у повідомленні.

Поки стать дитини, а також її дані при народженні – не відомі. Але інсайдери видання New York Post стверджують, що це дівчинка.

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Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: instagram.com/priyankachopra

Коротко про стосунки Пріянки Чопри та Ніка Джонаса

Нагадаємо, 39-річна Пріянка Чопра та 29-річний Нік Джонас познайомилися на початку 2018 року. Їхні стосунки розвивалися стрімко, і вже за кілька місяців вони вирішили зіграти розкішне весілля. Свято кохання відбулося у грудні того ж року. Багато хто говорив, що у пари немає майбутнього, тому що вони дуже різні, до того ж Пріянка на 10 років старша. Але, як бачимо, припущення не підтвердилися, і тепер вони перейшли на новий рівень стосунків, ставши батьками.

Пара повідомила про народження дитини / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Тож нам тільки лишається привітати знамениту пару з поповненням!

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