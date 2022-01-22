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Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками: їх ощасливила сурогатна мати

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 08:31
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Знаменита пара поділилася зі світом своєю радістю. Тепер їхня сім'я стала більшою. Дитина індійської актриси та музиканта з'явилася на світ завдяки сурогатній матері
Знаменита пара приймає привітання
Знаменита пара приймає привітання / Фото: instagram.com/priyankachopra

Новина про те, що Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками, викликала ефект бомби! На своїх сторінках в Інстаграм знамените подружжя розповіло, що у них з'явився малюк. Його народила їм сурогатна мати.

Приянка Чопра вперше стала мамою/ скріншот Інстаграм

Ми дуже раді підтвердити щасливу новину, у нас з'явилася дитина завдяки сурогатній матері. Ми просимо вас з повагою поставитися до нашої конфіденційності в цей особливий момент, оскільки зараз ми дуже зосереджені на нашій сім'ї. Ми вам дуже вдячні, – йдеться у повідомленні.

Поки стать дитини, а також її дані при народженні – не відомі. Але інсайдери видання New York Post стверджують, що це дівчинка.

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Пріянка Чопра та Нік Джонас
Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: instagram.com/priyankachopra

Коротко про стосунки Пріянки Чопри та Ніка Джонаса

Нагадаємо, 39-річна Пріянка Чопра та 29-річний Нік Джонас познайомилися на початку 2018 року. Їхні стосунки розвивалися стрімко, і вже за кілька місяців вони вирішили зіграти розкішне весілля. Свято кохання відбулося у грудні того ж року. Багато хто говорив, що у пари немає майбутнього, тому що вони дуже різні, до того ж Пріянка на 10 років старша. Але, як бачимо, припущення не підтвердилися, і тепер вони перейшли на новий рівень стосунків, ставши батьками.

Пара повідомила про народження дитини
Пара повідомила про народження дитини / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Тож нам тільки лишається привітати знамениту пару з поповненням!

Також у Мережі обговорюють "скасування" Кріса Нота у фіналі "І просто так".

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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