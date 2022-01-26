Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка ⚽ Суркіс: У Динамо проблеми

В Елтона COVID-19

Сталкер Огнєвіч

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

До проблем зі здоров'ям Андрія Малахова призвела процедура, яка занапастила Янковського та Абдулова – ЗМІ

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 10:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шанувальники не на жарт стурбовані згасанням Андрія Малахова. У ЗМІ з'явилася ще одна версія захворювання російського телеведучого
Малахов вдавався до клітинного омолодження
Малахов вдавався до клітинного омолодження / Фото: instagram.com/malakhov007

Проблеми зі здоров'ям телеведучого Андрія Малахова, за словами інсайдера, пов'язані з онкологічним захворюванням. Нібито ведучий бореться з раком та проходить лікування у Німеччині.

Однак, як повідомляють деякі ЗМІ, причина може бути в іншому. Малахова підозрюють у зловживанні процедурами для омолодження, а саме – клітинною терапією.

Реклама

Омолодження стовбуровими клітинами широко використовували у пластичній хірургії. Тільки процедура має дуже серйозні наслідки.

Серед побічних ефектів такого омолодження може бути випадання волосся, брів та вій. Крім того, на думку медиків, така процедура може дати протилежний результат і спровокувати тяжкі захворювання.

Хто із зірок омолоджувався стовбуровими клітинами?

Російська актриса Анна Самохіна, яка померла в 2010 році від раку шлунка, також регулярно робила собі ін'єкції зі стовбуровими клітинами. Лікарі припускають, що саме це спричинило тяжке захворювання, а надалі й смерть актриси.

Реклама
Анна Самохіна

У смертельному омолодженні підозрюють і улюбленця радянських екранів Олександра Абдулова. Незадовго до своєї смерті актор справді мав кращий вигляд, але незабаром його підкосив рак легень.

Олександр Абдулов
Олександр Абдулов / Фото: YouTube

Говорять, що Абдулов порадив процедуру і своєму другові Олегу Янковському. Відомий артист також пішов із життя після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

Реклама

Олег Янковський
Олег Янковський / Фото: uznayvse

Раніше відомий російський продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Андрія Малахова.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти