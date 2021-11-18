Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022

Катування Менсона

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Проти Болдвіна подано ще один позов. Сцени зі стріляниною не мало бути

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 08:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У жовтні на зйомках фільму "Іржа" Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс. Актор тяжко переживає трагедію та співпрацює зі слідством. Почали з'являтися нові подробиці зі знімального майданчика
Проти Алека Болдвіна подали ще один позов
Проти Алека Болдвіна подали ще один позов / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Помічниця режисера Мемі Мітчелл подала позов проти Алека Болдвіна, продюсера фільму та техніка зі зброї. Про це пише ВВС.

За словами Мітчелл, у сценарії фільму не було епізоду зі стріляниною з пістолета. Знімальній групі необхідно було зняти три великі плани: очі актора, пляма крові на плечі Болдвіна, і "момент, коли він опускає руку до кобури та витягує револьвер".

Реклама

У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін чи будь-хто інший повинен був вистрілити зі зброї, – стверджує Мітчелл.

Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії
Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Алек Болдвін поки що не прокоментував звинувачення помічниці режисера.

Зазначимо, це не перший позов проти актора та знімальної групи . Головний світлооператор вестерну "Ржавчина" Серж Світний звинуватив команду в недбалості. На думку Світного, Боулдвін повинен був особисто перевірити ще раз реквізитний пістолет.

Реклама

Що відомо про трагедію?

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен нового фільму Ржавчіна . Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

Внаслідок пострілу постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Соуза був поранений у ключицю, його госпіталізували, але згодом виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчинс отримала тяжке поранення . Її доправили до лікарні, де вона померла.

У Галини залишилися чоловік та 9-річний син. Гатчінс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.

Реклама

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти