Проти Болдвіна подано ще один позов. Сцени зі стріляниною не мало бути

У жовтні на зйомках фільму "Іржа" Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс. Актор тяжко переживає трагедію та співпрацює зі слідством. Почали з'являтися нові подробиці зі знімального майданчика

Проти Алека Болдвіна подали ще один позов / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Помічниця режисера Мемі Мітчелл подала позов проти Алека Болдвіна, продюсера фільму та техніка зі зброї. Про це пише ВВС.

За словами Мітчелл, у сценарії фільму не було епізоду зі стріляниною з пістолета. Знімальній групі необхідно було зняти три великі плани: очі актора, пляма крові на плечі Болдвіна, і "момент, коли він опускає руку до кобури та витягує револьвер".

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У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін чи будь-хто інший повинен був вистрілити зі зброї, – стверджує Мітчелл.

Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Алек Болдвін поки що не прокоментував звинувачення помічниці режисера.

Зазначимо, це не перший позов проти актора та знімальної групи . Головний світлооператор вестерну "Ржавчина" Серж Світний звинуватив команду в недбалості. На думку Світного, Боулдвін повинен був особисто перевірити ще раз реквізитний пістолет.

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Що відомо про трагедію?

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен нового фільму Ржавчіна . Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

Внаслідок пострілу постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Соуза був поранений у ключицю, його госпіталізували, але згодом виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчинс отримала тяжке поранення . Її доправили до лікарні, де вона померла.

У Галини залишилися чоловік та 9-річний син. Гатчінс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.

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