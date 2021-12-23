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Пугачова та Галкін відзначають 10-річницю весілля. Як гуморист виглядав до знайомства з Примадонною (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 12:22
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Пугачова та Галкін познайомилися у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли співачка ще була одружена з Філіпом Кіркоровим
Як Максим Галкін виглядав до популярності
Як Максим Галкін виглядав до популярності / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Коли Алла Пугачова та Максим Галкін оголосили про роман, багато хто не вірив у цей союз. Проте артисти разом уже 20 років, а сьогодні, 23 грудня, відзначають річницю весілля. Пара одружилася десять років тому.

Після знайомства зі співачкою кар'єра гумористу стала стрімко розвиватися і сьогодні Максим Галкін є одним із найбільш високооплачуваних артистів російського шоу-бізнесу .

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Мало хто пам'ятає, яким був гуморист до зустрічі з Аллою Пугачовою. Ми вирішили це виправити.

Дебют на сцені у Максима Галкіна відбувся 1994 року. Продовженням сценічної кар'єри стала участь у програмі Театру естради "Дебюти, дебюти, дебюти" з пародіями на
політиків. На телебаченні гуморист уперше з'явився 1998 року.

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Кар'єра Максима Галкіна стрімко розвивалася. Він гастролював разом із Михайлом Задорновим, знявся в епізоді Єралаша, у 2001 році стала ведучими програми "Хто хоче стати мільйонером", а через півроку у Вітбеску та на "Слов'янському базарі" у нього був перший сольний концерт та знайомство з Аллою Пугачовою.

Також у 2001 році співачка та гуморист записали свою першу дуетну пісню "Будь или не будь". За словами Любаші, автора хіта, саме з цього треку розпочалася історія кохання Алли Пугачової та Максима Галкіна.

Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою | Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою | Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою | Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою | Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою | Фото: instagram.com/maxgalkinru
Як Максим Галкін виглядав до знайомства з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/maxgalkinru
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Зараз Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких парі народила сурогатна мати.

Нещодавно Максим Галкін сказав, у чому секрет їхнього міцного шлюбу.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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