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Пугачова та Галкін зайнялися оформленням громадянства Ізраїлю та влаштовують дітей до місцевої школи

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 10:14
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Алла Пугачова та Максим Галкін виїхали до Ізраїлю наприкінці лютого
Алла Пугачова та Максим Галкін поки не збираються повертатися до Росії
Алла Пугачова та Максим Галкін поки не збираються повертатися до Росії / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова та Максим Галкін знаходяться в Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати та телезірки. Пара орендує там будинок. Співачка запевняла, що надовго за кордоном не затримається і незабаром повернеться до Росії, але, схоже, поки що ці плани відкладаються.

За інформацією "Експрес газети", Алла Пугачова та Максим Галкін подали документи на отримання громадянства Ізраїлю. А також зайнялася пошуком нової школи для двійнят Гаррі та Лізи.

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Алла Пугачова та Максим Галкін покинули Росію
Алла Пугачова та Максим Галкін покинули Росію / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше діти Пугачової та Галкіна навчалися у приватній гімназії у Підмосков'ї. Вартість навчання – близько мільйона гривень на рік.

До слова, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.

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Сам Галкін не має наміру відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

Еліна Пелешенко
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