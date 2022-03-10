Пугачова "наїхала" на священника, який порадів її від'їзду з країни: "Помолюся за тебе, богохульнику"

Примадонна заперечує, що втекла з Росії, як пишуть у соцмережах

Алла Пугачова спростувала чутки про те, що вона покинула росію / Фото: instagram.com/alla_orfey

Після того, як санкції посипалися на країну-агресорку, багато російських знаменитостей поспішили покинути "корабель, що потопає". Фанати Алли Пугачової деякий час були стривожені тим, що їхня улюблениця та її родина кудись зникли.

Звісно, багато хто припустив, що Пугачова з дітьми та Максимом Галкіним виїхали з Росії.

Потішився цьому і протоієрей Андрій Ткачов. Він сказав: "Пугачова назавжди покинула Росію. Господи, як я на це чекав".

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Примадонна відповіла представнику церкви і пригрозила йому. Співачка сказала, що не виїхала з країни назовсім.

Канікули, відпустка та лікування не вважаються еміграцією. Повернуся – розберемося. Сходжу в церкву твою, помолюся за тебе, богохульнику, – наголосила Алла Пугачова.

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Нагадаємо, що Алла Пугачова потрапила до чорного списку музичного каналу Росії разом із Максом Барським, NK та Лободою.

Максим Галкін один із перших прокоментував вторгнення Росії в Україну, хоча багато росіян розкритикували шоумена за його позицію.

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