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Пугачова оцінила запальні танці Монатика і Вайкуле: Ну нівроку!

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
22 липня, 13:23
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Популярна співачка Лайма Вайкуле опублікувала у себе в соцмережах відео репетиції з Дімою Монатиком. Алла Пугачова прокоментувала нову публікацію подруги
Алла Пугачова прокоментувала відео з репетиції Діми Монатіка і Лайми Вайкуле
Алла Пугачова прокоментувала відео з репетиції Діми Монатіка і Лайми Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Рік тому Лайма Вайкуле і Діма Монатик здивували шанувальників несподіваним дуетом – з'єднали свої пісні "УВЛИУВТ" и "Я вышла на Пикадилли" і випустили незвичайний мешап треків двох поколінь. А тепер артисти виступили разом у Палаці "Україна". У себе в Instagram Лайма Вайкуле вирішила поділитися фрагментом, як вони з Дімою Монатиком готувалися до виступу.

На опублікованих кадрах Лайма Вайкуле танцює і встигає співати ритмічну пісню.

Танці – "Ловіть ритм", – підписала відео співачка.

Однією з перших відео оцінила Алла Пугачова і залишила коментар під публікацією. До слова, співачка не часто коментує дописи друзів.

  • "Ну нівроку!!!"

Інші підписники теж були в захваті від танців Лайми Вайкуле та Діми Монатика.

  • "Оце так рівень! Обожнюю, Лаймо, вас. Стиль завжди з вами".
  • "Монатик прикольний і танцює добре, ну а ви – зрозуміло без слів".
  • "Як можна бути у стільки років такою молодою і стильною?"

Нагадаємо, сьогодні Діма Монатик випустив новий танцювальний трек, який шанувальники вже встигли оцінити.

Дивіться інтерв'ю Лайми Вайкуле для програми "Зірковий шлях":

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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