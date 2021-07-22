Пугачова оцінила запальні танці Монатика і Вайкуле: Ну нівроку!

Популярна співачка Лайма Вайкуле опублікувала у себе в соцмережах відео репетиції з Дімою Монатиком. Алла Пугачова прокоментувала нову публікацію подруги

Алла Пугачова прокоментувала відео з репетиції Діми Монатіка і Лайми Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Рік тому Лайма Вайкуле і Діма Монатик здивували шанувальників несподіваним дуетом – з'єднали свої пісні "УВЛИУВТ" и "Я вышла на Пикадилли" і випустили незвичайний мешап треків двох поколінь. А тепер артисти виступили разом у Палаці "Україна". У себе в Instagram Лайма Вайкуле вирішила поділитися фрагментом, як вони з Дімою Монатиком готувалися до виступу.

На опублікованих кадрах Лайма Вайкуле танцює і встигає співати ритмічну пісню.

Танці – "Ловіть ритм", – підписала відео співачка.

Однією з перших відео оцінила Алла Пугачова і залишила коментар під публікацією. До слова, співачка не часто коментує дописи друзів.

"Ну нівроку!!!"

Інші підписники теж були в захваті від танців Лайми Вайкуле та Діми Монатика.

"Оце так рівень! Обожнюю, Лаймо, вас. Стиль завжди з вами".

"Монатик прикольний і танцює добре, ну а ви – зрозуміло без слів".

"Як можна бути у стільки років такою молодою і стильною?"

Нагадаємо, сьогодні Діма Монатик випустив новий танцювальний трек, який шанувальники вже встигли оцінити.

Дивіться інтерв'ю Лайми Вайкуле для програми "Зірковий шлях":