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Пугачова відібрала у Кіркорова бізнес? Подруга співака прокоментувала чутки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 10:50
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Подейкують, що Алла Пугачова і Філіпа Кіркоров вже давно знаходяться в сварці. А святкування дня народження дітей співачки лише спровокувало нові чутки
Подруга Філіпа Кіркорова прокоментувала чутки про сварку співака з Аллою Пугачовою
Подруга Філіпа Кіркорова прокоментувала чутки про сварку співака з Аллою Пугачовою / Фото: Скріншот з YouTube

Раніше у Філіпа Кіркорова було агенство дитячих свят Phill Party. Нещодавно артист заявив про закриття багатомільйонного бізнесу. Але після такої заяви, стало відомо, що саме Phill Party займалося організацією свята для двійнят Алли Пугачової і Максима Галкіна. Правда, до цієї вечірки Філіп Кіркоров уже не мав відношення. У Мережі подейкували, що колишня дружина доклала руку до закриття бізнесу співака . Але все виявилося набагато простіше.

Я вперше чую версію про те, що Алла Борисівна забрала у Кіркорова бізнес, – сказала близька подруга Філіпа Кіркорова діджей Катя Гусєва.

Філіпа Кіркорова не запросили на день народження дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна
Філіпа Кіркорова не запросили на день народження дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

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Як пояснила подруга Кіркорова в бесіді з kp.ru, суть історії в тому, що колишнім агентством Phill Party співак керував разом з дружиною свого колишнього директора Геннадія Рибака Тетяною. Потім у колег розійшлися інтереси.

Чому Пугачова замовила сімейне свято цього агентству? Можливо, вона просто не знала таких нюансів ... Раніше діти Кіркорова і Пугачової дружили, разом відзначали дні народження, і вечірки їм влаштовувала саме ця компанія, – сказала Гусєва.

Сам Філіп Кіркоров недавно поділився, що заснував нове міжнародне event-агенство . Першим заходом стане день народження дочки Філіпа Кіркорова. Співак пообіцяв влаштувати королівський свято.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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