Пугачова відібрала у Кіркорова бізнес? Подруга співака прокоментувала чутки

Подейкують, що Алла Пугачова і Філіпа Кіркоров вже давно знаходяться в сварці. А святкування дня народження дітей співачки лише спровокувало нові чутки

Подруга Філіпа Кіркорова прокоментувала чутки про сварку співака з Аллою Пугачовою / Фото: Скріншот з YouTube

Раніше у Філіпа Кіркорова було агенство дитячих свят Phill Party. Нещодавно артист заявив про закриття багатомільйонного бізнесу. Але після такої заяви, стало відомо, що саме Phill Party займалося організацією свята для двійнят Алли Пугачової і Максима Галкіна. Правда, до цієї вечірки Філіп Кіркоров уже не мав відношення. У Мережі подейкували, що колишня дружина доклала руку до закриття бізнесу співака . Але все виявилося набагато простіше.

Я вперше чую версію про те, що Алла Борисівна забрала у Кіркорова бізнес, – сказала близька подруга Філіпа Кіркорова діджей Катя Гусєва.

Філіпа Кіркорова не запросили на день народження дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

Реклама

Як пояснила подруга Кіркорова в бесіді з kp.ru, суть історії в тому, що колишнім агентством Phill Party співак керував разом з дружиною свого колишнього директора Геннадія Рибака Тетяною. Потім у колег розійшлися інтереси.

Сам Філіп Кіркоров недавно поділився, що заснував нове міжнародне event-агенство . Першим заходом стане день народження дочки Філіпа Кіркорова. Співак пообіцяв влаштувати королівський свято.

Інші новини про зірок: