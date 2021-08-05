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Пугачова повеселила Мережу своєю реакцією на ретро-авто: Почуття гумору у Алли вогонь

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 серпня, 10:58
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Поява Алли Пугачової в соцмережах її чоловіка Максима Галкіна завжди викликає захват у підписників гумориста. Цього разу все оцінили не тільки молодіжний образ співачки, але і її гумор
Алла Пугачова позувала в ретро-автомобілі
Алла Пугачова позувала в ретро-автомобілі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін продовжує радувати шанувальників кумедними відео за участю зіркового сімейства . Цього разу героїнею відео стала Алла Пугачова.

У себе на сторінці в Instagram Галкін розмістив відеоролик, на якому Алла Борисівна знаходиться в салоні автомобіля "Запорожець" 1964 року.

Примадонна з'явилася в білій довгій сорочці і білих джинсах, волосся співачка зібрала в пучок.

Максим Галкін поцікавився, чи подобається автомобіль Пугачової.

Чудовий! Ретро мого віку, підходить і розмір, і колір. Спасибі, чоловіче, спасибі ", – відповіла Алла Борисівна.

Максим Галкін уточнив, що автомобіль трохи молодше Алли Пугачової. Співачка не розгубилася.

Молодше навіть? Ну, люблю молодих! – відповіла артистка.

Шанувальники були захоплені гумором Алли Пугачової.

  • "Алла Пугачова завжди прекрасна і з чудовим почуттям гумору"
  • "Шикарна Алла Борисівна"
  • "Яка чарівна Алла Борисівна"

До слова, Алла Пугачова не так часто з'являється в Instagram чоловіка. Найчастіше Галкін ділиться моментами сімейного життя і фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят – Гаррі і Лізою. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Не так давно Галкін поділився відео, як їх з Аллою Пугачовою діти і дочка Крістіни Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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