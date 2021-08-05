Пугачова повеселила Мережу своєю реакцією на ретро-авто: Почуття гумору у Алли вогонь

Максим Галкін продовжує радувати шанувальників кумедними відео за участю зіркового сімейства . Цього разу героїнею відео стала Алла Пугачова.
У себе на сторінці в Instagram Галкін розмістив відеоролик, на якому Алла Борисівна знаходиться в салоні автомобіля "Запорожець" 1964 року.
Примадонна з'явилася в білій довгій сорочці і білих джинсах, волосся співачка зібрала в пучок.
Максим Галкін поцікавився, чи подобається автомобіль Пугачової.
Чудовий! Ретро мого віку, підходить і розмір, і колір. Спасибі, чоловіче, спасибі ", – відповіла Алла Борисівна.
Максим Галкін уточнив, що автомобіль трохи молодше Алли Пугачової. Співачка не розгубилася.
Молодше навіть? Ну, люблю молодих! – відповіла артистка.
Шанувальники були захоплені гумором Алли Пугачової.
- "Алла Пугачова завжди прекрасна і з чудовим почуттям гумору"
- "Шикарна Алла Борисівна"
- "Яка чарівна Алла Борисівна"
До слова, Алла Пугачова не так часто з'являється в Instagram чоловіка. Найчастіше Галкін ділиться моментами сімейного життя і фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят – Гаррі і Лізою. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Не так давно Галкін поділився відео, як їх з Аллою Пугачовою діти і дочка Крістіни Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube.
Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:
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