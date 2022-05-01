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Путініст Кіркоров несподівано заступився за Пугачову та Галкіна: відео

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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1 травня, 20:59
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Нещодавно на зіркову пару наїхала пропагандистка Симонян
Філіп Кіркоров став на захист Галкіна та Пугачової
Філіп Кіркоров став на захист Галкіна та Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

Максима Галкіна та Аллу Пугачову в Росії не злюбили після того, як вони поїхали до Ізраїлю та Макс публічно засудив російську агресію в Україні.

Говорюча голова путінської пропаганди Маргарита Симонян назвала Галкіна лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

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Коли людина, про яку достовірно всім відомо, що вона гей, про людське око для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується з літньою жінкою і переконує всю свою не дуже довірливу аудиторію, що в них кохання... Ну ви розумієте рівень цього лицемірства, брехні та взагалі якості цієї людини? – заявила Симонян в ефірі кремлівського каналу "Росія 1".

Філіп Кірокоров, котрий ніяк не прокоментував війну в Україні, записав відеозвернення, в якому засудив Симонян і заступився за Примадонну та її чоловіка:

Ти тримала свічку, щоб публічно очорнити людину, щоб очорнити її сім'ю? Як на тебе мають дивитися діти Алли та Максима? Як вони мають дивитися на свою батьківщину, в якій зшаленілі викрикують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей?

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Нещодавно Максим Галкін повідомив, що частину грошей зі своїх концертів в Ізраїлі перерахує на допомогу українським біженцям.

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Що до Кіркорова, то раніше на нього визвірилася Оля Полякова – артистка відхрестилася від дружби з російським поп-королем після того, як він опублікував пост на підтримку Оксани Марченко та Віктора Медведчука.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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