П'яна Волочкова влаштувала скандал на борту літака (відео)

Російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала дебош на борту літака. Вона відмовилася одягати маску.
Про це повідомляє Telegram-канал Star News.
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У мережі з'явилося відео, на якому, як зазначають, не зовсім твереза російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала скандал через те, що в неї попросили одягнути маску. Спочатку бортпровідники намагалися вгамувати балерину, однак та продовжувала кричати та фіксувати все на телефон.
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Літак летів із Мальдів в Москву. Після приземлення бортпровідники викликали поліцію. Волочковій загрожує адміністративне покарання.
Про Волочкову
Як пише Wikipedia, Анастасія Волочкова — російська балерина, колишня балерина Маріїнського і Великого театру, актриса. Лауреат багатьох премій. Заслужена артистка Росії, народна артистка Карачаєво-Черкесії.
Почала балетну кар'єру в Маріїнському театрі в 1994 році, з 1998 року працювала у Великому театрі. Після 2003 року виступає з сольними проєктами, в основному естрадного характеру. Крім танцювальної кар'єри, пробує себе в якості актриси, моделі та співачки.
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