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Рашист Філіп Кіркоров несподівано засвітився на Євробаченні у VIP-ложі: фото

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 01:49
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10 травня у Турині пройшов перший півфінал "Євробачення 2022". Нагадаємо, що Росію виключили зі списку учасників ще у лютому, після початку повномасштабного вторгнення її до України
Рашиста Кіркорова помітили на "Євробаченні" у Турині
Рашиста Кіркорова помітили на "Євробаченні" у Турині / Фото: instagram.com/Eurovision,

Такі обмеження не завадили головному фанату "Євробачення" Філіпу Кіркорову, який підтримує війну в Україні, приїхати в Італію і відвідати конкурс.

На спеціальне запрошення за заслуги та внесок у "Євробачення". Я не можу собі дозволити не прийняти це запрошення і не приїхати сюди абсолютно незалежним гостем організаторів цього заходу, – заявив Кіркоров в Insta-сторіз.

Також артист зазначив, що організатори виділили йому спеціальну VIP-ложу, а вболіває він цього року за Грецію, яка, до речі, пройшла у фінал.

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Організатори "Євробачення" запросили на конкурс Пилипа Кіркорова
Організатори "Євробачення" запросили на конкурс Пилипа Кіркорова

Зазначимо, що на батьківщині Кіркоров нещодавно потужно оскандалився. Артист влаштував концерт на своє 55-річчя. У своєму шоу артист використав величезний хрест. За це священик російської православної церкви звинуватив Кіркорова в антирелігійних провокаціях. Пізніше стало відомо, що Кіркорова чекають на допиті у Генпрокуратурі після його сатанинських танців на хресті.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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