Рашист Григорій Лепс відповів Тіні Кароль на її слова про "їжу для хробаків"

Тіна Кароль різко "проїхалась" по путінському артисту після його приїзду на Донбас. Схоже, що непросихаючий Лепс сильно образився на українську співачку

Григорій Лепс/ Тіна Кароль / Фото: Колаж: Сьогодні

Одіозний Григорій Лепс вкотре показав свою рашистську сутність, приїхавши у так звану ДНР, щоби дати жалюгідний концерт для російських вбивць.

Тіна Кароль не залишила поза увагою приїзд російського співака на Донбас. Вона висловила свою зневагу путіністу та заявила, що він буде "їжею для хробаків".

Реклама

Згодом п'яний виконавець шансону Лепс у пропагандистській ТБ-програмі вирішив відповісти Кароль.

Тіна Кароль там написала, що я годуватиму черв'яків. Вона – блискуча співачка, чудова артистка, гарна дівчина. Ну, рано чи пізно ми всі годуватимемо хробаків. Інша річ, хто як проживе своє життя. Я ось вирішив, що маю прожити її так. Зі своєю родиною, зі своєю батьківщиною, – пробурмотів собі під ніс співак.

Нагадаємо, нещодавно Лариса Доліна та Космос з "Бригади" засвітилися на Донбасі біля пам'ятника "Жертвам фашизму".

Реклама

Раніше ми також писали, скільки заробили Газманов, Семенович та інші артисти, які виступали на рашистських концертах.