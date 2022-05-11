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Рашист Григорій Лепс приїхав на Донбас співати для російських окупантів

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 16:49
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Непросихаючий путінський співак Григорій Лепс приїхав на Донбас, щоб співати для російських окупантів
Путінський співак Григорій Лепс приїхав на Донбас
Путінський співак Григорій Лепс приїхав на Донбас / Фото: instagram.com/gvleps

Одіозний співак Григорій Лепс, якого напередодні помітили в компанії ескортниці, вкотре показав свою рашистську сутність. Путінський артист приїхав на окупований Донбас із концертом.

Співак, який мовчав про війну в Україні, вирішив дати кілька виступів для російських загарбників у так званій ДНР. На відео в Instagram Лепс поспішав до Донецька в компанії одного з окупантів.

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Їдемо, пацани! Приїхали підтримати хлопців. Сподіваємось, трохи їх відвернемо від важких буднів. Підемо до шпиталю провідаємо поранених бійців, поранених дітей, роздамо їм платівок, роздамо їм грошей, – пообіцяв жителям окупованих територій путініст.

Схоже, що завжди п'яний виконавець шансону забув, що поранені діти на Донбасі – це вина російських окупантів, які розпочали війну в Україні.

Крім того, за кілька годин одіозний артист виставив у своєму акаунті фото з лідером так званої ДНР Денисом Пушиліним. Рашиста зустрічали з усіма можливими "почестями" – не пошкодували, так би мовити, парочку канапе з санкційною ікоркою.

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І обидва у розшуку! – підписав знімок Лепс.

Скріншот – instagram.com/gvleps

Раніше стало відомо, скільки заробили Газманов, Семенович та інші артисти, які виступали на рашистських концертах.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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