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Рашист Тарзан підставив Наташу Корольову, відпрацьовуючи замовлення Кремля

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 11:12
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Поки Наташа Корольова мовчить про війну в Україні, її чоловік Тарзан активно записує відео, підтримуючи російську агресію
Чоловік Наташі Корольової розповсюджує фейки про війну в Україні
Чоловік Наташі Корольової розповсюджує фейки про війну в Україні / Фото: Скріншот з YouTube

Після публікацій Тарзана Наташа Корольова може забути про мрії приїхати до України. Чоловік співачки активно просуває пропаганду у себе в Мережах та підтримує вбивць українців – російську армію.

Чоловік Корольової мабуть так хоче світитися на російському ТБ і брати участь у концертах Кремлях, що готовий на все. Навіть підставити свою дружину, котра уникає теми нападу Росії на Україну.

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Тарзан у себе в Instagram повторив риторику Кремля, що фото з Бучі нібито фейк.

Привіт всьому розсудливому людству. Будучи родом із сім'ї військового, пройшовши шлях від рядового до офіцера, я не можу пройти повз події, які зараз розгортаються у світі. Той моторошний фейк, який намагаються навісити, намагаються очорнити образ російського солдата, цьому можуть вірити навіть не люди, а істоти, які зовсім не розуміють менталітет російської людини, російського солдата, – видав чоловік Корольової.

Українці не пройшли повз таку промову Тарзана і запросилм стриптизера приїхати до України.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

До слова, старша сестра Наташі Корольової висловлюється на підтримку України та часто постить патріотичний контент.

Раніше Дмитро Гордон висловився про Наташу Корольову.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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