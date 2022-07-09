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Рашист Володимир Машков здав окупантів, які вчиняють звірства в Україні (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 липня, 14:14
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Володимир Машков із пропагандистами допомогли ідентифікувати путінских солдат. Тепер про загарбників відомо все. Як це сталось – дізнайтесь у матеріалі
Рашисти самі себе "топлять"
Рашисти самі себе "топлять" / Фото: Колаж: Сьогодні

Актор-путініст Володимир Машков, якому пропаганда виїла мозок, вирішив разом з рупорами Кремля просувати ідею путінської диктатури. Але щось пішло не так. Сам того не усвідомлюючи, артист допоміг міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm ідентифікувати російських злочинців, які обов'язково понесуть відповідальність за свої звірства.

8 липня у багатьох пропагандистських Telegram-каналах було опубліковано короткий відеорепортаж з Донбасу. На ролику показали, як рашистським військовим дали можливість поспілкуватись з рідними в Єкатеринбурзі по телемосту. Про це повідомляє InformNapalm.

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На відео також засвітився Володимир Машков. Він у складі агітбригади брав участь у так званих "заходах, організованих для підняття духу бійців (тобто злочинців)".

Таким чином через це відео російські пропагандисти, у тому числі Машков, надали можливість InformNapalm провести класичний OSINT (розвідка на основі відкритих джерел). За результатами якого волонтерам вдалося встановити чимало російських окупантів, які воюють в Україні.

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Дякуємо російським пропагандистам за можливість класичного OSINT, за результатами якого нам вдалося встановити з десяток окупантів, які в Україні. Робота з упізнання проведена спільно з партнерами OSINT Бджоли – повідомляється на сторінці спільноти у Facebook.

Зазначається, що у процесі ідентифікації вдалося встановити, що йдеться про окупантів зі складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії в/ч 22316 з місцем дислокації у Єкатеринбурзі.

Волонтери опублікували список викритик загарбників. Вони вказали їхні імена, місця проживання, номери телефонів, адресу електронної скриньки, соцмережі тощо.

Довідка:

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InformNapalm – волонтерський проєкт з інформування широкої аудиторії про війну РФ проти України. Створений у 2014 році. Автори проєкту перекладають матеріали десятками мов світу, серед яких японська й китайська. До складу команди входять волонтери з різних країн.

Основним напрямом діяльності проєкту є OSINT (Open source intelligence) – розвідка, що базується на інформації із загальнодоступних, відкритих джерел, зокрема соціальних мереж. Без порушення законів.

Нагадаємо, раніше донька путініста Машкова Марія відреклась від батька через підтримку Кремля та виступила проти війни в Україні.

Також жорстко на адресу Машкова висловився і Олексій Панін. Актор побажав колезі ніколи не забувати про війну в Україні, навіть уві сні.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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