Рашистка Лоліта знову відзначилася, говорячи про Україну: нова скандальна заява співачки

Співачка з українським корінням, що живе в Москві, продовжує дивувати

Лоліта дуже переживає за кар'єру в Росії / Фото: Instagram

Поки російські окупанти вже 51-й день цинічно бомбардують українські міста та вбивають безневинних людей, артистка родом із Мукачево – Лоліта Мілявська – спокійно продовжує працювати в РФ та піарити свій сольний концерт. Співачка називає війну в Україні спецоперацією, а тепер ще раз вирішила згадати батьківщину в ефірі однієї із радіостанцій Москви. Лоліта заявила, що Україна її зрадила.

Я людина, якій уже шість років заборонено в'їзд на свою батьківщину, а мені ось в інтернеті пишуть: "Ви зрадили свою батьківщину". А для початку батьківщина зрадила мене, якщо говорити серйозно, – цитують росЗМІ слова співачки

/ Фото: скріншот

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Лоліта додала, в Україну їй потрібно було приїжджати не через концерти, а щоб бачитися з мамою та донькою. До слова, нещодавно артистка перевезла сім'ю із Києва до Москви, але про війну знову не слова. Натомість почала повторювати слова пропагандистів про націоналістів

Мені аби не стріляли, не вбивали та вирішили питання з націоналістами. А вже якою мовою — хоч глухонімі всі

Все-таки одну здорову думку Милявська за весь ефір висловила.

Якщо моя батьківщина прийняла рішення, що я там нафіг не потрібна, то я там не потрібна

Нагадаємо, Лоліті Мілявській заборонили в'їзд в Україну після відвідин окупованого Криму.

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Раніше в Мережі ходили чутки, що Лоліта вирішила тікати з Росії.