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Рашистку Лоліту "рознесли" в Мережі через відпочинок у Туреччині: Це тоді, коли діти сплять у підвалі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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15 червня, 13:39
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Співачка Лоліта, яка підтримала війну в рідній Україні, вирушила на екскурсію Туреччиною, за що нарвалася на хейт від українців
Рашистка Лоліта нарвалася на критику в Мережі/ Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya
Рашистка Лоліта нарвалася на критику в Мережі/ Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

Лоліта, що живе в Москві, своїми скандальними заявами дала зрозуміти всім, що повністю зреклася рідної України на користь Росії.

Днями співачка вирішила вирушити до Болгарії, куди вона вивезла свою маму та доньку після початку війни в Україні.

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На все літо я розмістила своїх туди. Там спокійно, нерви ніхто не мотає, гарне повітря, – прокоментувала місцезнаходження рідних Лоліта.

Однак через проблеми з пересадкою на рейсі російській співачці довелося на день залишитися в Туреччині. Лоліта зволікати не стала і вирішила вирушити на екскурсію, присвячену головній українці турецької культури – Роксолані.

Відео з екскурсії співачка опублікувала у своїх соцмережах. Відразу ж виконавицю поставили на місце користувачі Мережі, котрі засудили колись киянку Лоліту за зраду. А дехто запросили решистку відпочити цього року в окупованому Маріуполі чи Криму.

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  • "Лоліта виняток природи – Бог не дав їй нічого"
  • "Навіщо в Болгарію? у Крим!"
  • "В Україну приїжджай на відпочинок, до Маріуполя.."
  • "Кобила і страхопуло, пенсіонерка облізла, година твоя пройшла"
  • "Це тоді, коли діти сплять у підвалі"
  • "Ж**олізка х**ла"
Скріншот

Нагадаємо, раніше в Мережі ходили чутки, що Лоліта вирішила тікати з Росії.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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