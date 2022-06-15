Рашистку Лоліту "рознесли" в Мережі через відпочинок у Туреччині: Це тоді, коли діти сплять у підвалі

Співачка Лоліта, яка підтримала війну в рідній Україні, вирушила на екскурсію Туреччиною, за що нарвалася на хейт від українців

Рашистка Лоліта нарвалася на критику в Мережі/ Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

Лоліта, що живе в Москві, своїми скандальними заявами дала зрозуміти всім, що повністю зреклася рідної України на користь Росії.

Днями співачка вирішила вирушити до Болгарії, куди вона вивезла свою маму та доньку після початку війни в Україні.

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На все літо я розмістила своїх туди. Там спокійно, нерви ніхто не мотає, гарне повітря, – прокоментувала місцезнаходження рідних Лоліта.

Однак через проблеми з пересадкою на рейсі російській співачці довелося на день залишитися в Туреччині. Лоліта зволікати не стала і вирішила вирушити на екскурсію, присвячену головній українці турецької культури – Роксолані.

Відео з екскурсії співачка опублікувала у своїх соцмережах. Відразу ж виконавицю поставили на місце користувачі Мережі, котрі засудили колись киянку Лоліту за зраду. А дехто запросили решистку відпочити цього року в окупованому Маріуполі чи Криму.

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"Лоліта виняток природи – Бог не дав їй нічого"

"Навіщо в Болгарію? у Крим!"

"В Україну приїжджай на відпочинок, до Маріуполя.."

"Кобила і страхопуло, пенсіонерка облізла, година твоя пройшла"

"Це тоді, коли діти сплять у підвалі"

"Ж**олізка х**ла"

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Нагадаємо, раніше в Мережі ходили чутки, що Лоліта вирішила тікати з Росії.