Рашистку Лоліту "рознесли" в Мережі через відпочинок у Туреччині: Це тоді, коли діти сплять у підвалі

Лоліта, що живе в Москві, своїми скандальними заявами дала зрозуміти всім, що повністю зреклася рідної України на користь Росії.
Днями співачка вирішила вирушити до Болгарії, куди вона вивезла свою маму та доньку після початку війни в Україні.
На все літо я розмістила своїх туди. Там спокійно, нерви ніхто не мотає, гарне повітря, – прокоментувала місцезнаходження рідних Лоліта.
Однак через проблеми з пересадкою на рейсі російській співачці довелося на день залишитися в Туреччині. Лоліта зволікати не стала і вирішила вирушити на екскурсію, присвячену головній українці турецької культури – Роксолані.
Відео з екскурсії співачка опублікувала у своїх соцмережах. Відразу ж виконавицю поставили на місце користувачі Мережі, котрі засудили колись киянку Лоліту за зраду. А дехто запросили решистку відпочити цього року в окупованому Маріуполі чи Криму.
- "Лоліта виняток природи – Бог не дав їй нічого"
- "Навіщо в Болгарію? у Крим!"
- "В Україну приїжджай на відпочинок, до Маріуполя.."
- "Кобила і страхопуло, пенсіонерка облізла, година твоя пройшла"
- "Це тоді, коли діти сплять у підвалі"
- "Ж**олізка х**ла"
Нагадаємо, раніше в Мережі ходили чутки, що Лоліта вирішила тікати з Росії.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"