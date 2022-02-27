Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям

Голлівудські актори закликали своїх шанувальників допомогти українським біженцям на тлі вторгнення Росії

Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українським біженцям / Фото: instagram.com/usaforunhcr

Напередодні з'явилася інформація про те, що Лія Ахеджакова вирішила допомогти українській армії та перевела на її рахунок 10 тисяч доларів. Пізніше ЗМІ написали, що це може бути фейком, а сторінку, на якій публікувалося повідомлення акторки, було видалено.

Тим часом актор Райан Рейнольдс ("Дедпул") та його дружина Блейк Лайвлі ("Пліткарка", "Вік Адалін") збирають кошти для українських біженців, які постраждали внаслідок агресії Росії.

Реклама

За 48 годин незліченна кількість українців була змушена тікати зі своїх будинків до сусідніх країн. Вони потребують захисту. Ми збільшили пожертвування до 1 млн доларів, щоб подвоїти підтримку, – написав Райан Рейнольдс у Instagram-пості.

Скріншот: instagram.com/vancityreynolds

Голлівудська пара співпрацює з благодійним фондом ООН – він займається допомогою країн і забезпечує захист сімей-біженців.

Реклама

УВКБ ООН на місці, допомагаючи понад 50 тисячам українців, які були змушені покинути свої будинки менш ніж за 48 годин. УВКБ ООН надає допомогу в порятунку життів, а також працює із сусідніми країнами, щоб забезпечити захист цих сімей, – написала Блейк Лайвлі у соцмережі.

Більше на тему: