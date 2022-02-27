Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям

Напередодні з'явилася інформація про те, що Лія Ахеджакова вирішила допомогти українській армії та перевела на її рахунок 10 тисяч доларів. Пізніше ЗМІ написали, що це може бути фейком, а сторінку, на якій публікувалося повідомлення акторки, було видалено.
Тим часом актор Райан Рейнольдс ("Дедпул") та його дружина Блейк Лайвлі ("Пліткарка", "Вік Адалін") збирають кошти для українських біженців, які постраждали внаслідок агресії Росії.
За 48 годин незліченна кількість українців була змушена тікати зі своїх будинків до сусідніх країн. Вони потребують захисту. Ми збільшили пожертвування до 1 млн доларів, щоб подвоїти підтримку, – написав Райан Рейнольдс у Instagram-пості.
Далі по темі
Голлівудська пара співпрацює з благодійним фондом ООН – він займається допомогою країн і забезпечує захист сімей-біженців.
УВКБ ООН на місці, допомагаючи понад 50 тисячам українців, які були змушені покинути свої будинки менш ніж за 48 годин. УВКБ ООН надає допомогу в порятунку життів, а також працює із сусідніми країнами, щоб забезпечити захист цих сімей, – написала Блейк Лайвлі у соцмережі.
Більше на тему:
- Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про "денацифікацію" – мабуть, найбільша брехня століття.
- Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд висловився на підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертають увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі існуючі договори щодо прав людини.