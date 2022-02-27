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Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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27 лютого, 16:33
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Голлівудські актори закликали своїх шанувальників допомогти українським біженцям на тлі вторгнення Росії
Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українським біженцям
Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українським біженцям / Фото: instagram.com/usaforunhcr

Напередодні з'явилася інформація про те, що Лія Ахеджакова вирішила допомогти українській армії та перевела на її рахунок 10 тисяч доларів. Пізніше ЗМІ написали, що це може бути фейком, а сторінку, на якій публікувалося повідомлення акторки, було видалено.

Тим часом актор Райан Рейнольдс ("Дедпул") та його дружина Блейк Лайвлі ("Пліткарка", "Вік Адалін") збирають кошти для українських біженців, які постраждали внаслідок агресії Росії.

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За 48 годин незліченна кількість українців була змушена тікати зі своїх будинків до сусідніх країн. Вони потребують захисту. Ми збільшили пожертвування до 1 млн доларів, щоб подвоїти підтримку, – написав Райан Рейнольдс у Instagram-пості.

Скріншот: instagram.com/vancityreynolds

Голлівудська пара співпрацює з благодійним фондом ООН – він займається допомогою країн і забезпечує захист сімей-біженців.

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УВКБ ООН на місці, допомагаючи понад 50 тисячам українців, які були змушені покинути свої будинки менш ніж за 48 годин. УВКБ ООН надає допомогу в порятунку життів, а також працює із сусідніми країнами, щоб забезпечити захист цих сімей, – написала Блейк Лайвлі у соцмережі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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