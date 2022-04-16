"Розлучниця" Ріанни та A$AP Rocky спростувала чутки про розлучення пари

Буквально вчора західні ЗМІ підірвали новину про розлучення вагітної Ріанни та її коханого репера A$AP Rocky. Однак, схоже, це лише чутки

Аміна Муадді спростувала розлучення Ріанни та A$AP Rocky / Фото: Instagram

Шанувальники зіркової пари вчора прийшли в повний шок, дізнавшись про розлучення Ріанни та батька її дитини A$AP Rocky. За чутками, репер зрадив Рірі з її близькою подругою та дизайнером Аміною Муадді.

Проте сама "розлучниця" назвала новини про любовний трикутник не більше ніж необґрунтованою брехнею. Про це дизайнерка написала у своєму Instagram-акаунті.

Реклама

Я завжди вважала, що голослівна брехня, яка розповсюджується в соціальних мережах, не заслуговує ні на відповідь, ні на роз'яснення, тим більше така мерзенна. Я спочатку припускала, що ці фальшиві плітки, сфабриковані з таким злим наміром, не будуть сприйняті всерйоз. Проте за останні 24 години мені нагадали, що ми живемо у суспільстві, яке так швидко говорить про теми, незалежно від фактів, і що немає нічого забороненого, – написала Аміна.

Скріншот – instagram.com/aminamuaddi/

Також дизайнер зазначила, що відчуває велику повагу та прихильність до Ріани та її обранця, і тому вважає, що зараз нічого не повинно затьмарювати чудовий, гарний період вагітності співачки.

Раніше екс-дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова розповіла про знайомство з нареченим-американцем.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!