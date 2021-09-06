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"Розлучення для дебілів": російський співак назвав хворобу МакSим фейком

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 09:08
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Співак Данко переконаний, що вся історія з госпіталізацією та штучної комою артистки – це піар, а насправді МакSим лікувалася від алкоголізму
Співак Данко не вірить в хворобу і кому співачки МакSим
Співак Данко не вірить в хворобу і кому співачки МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Ще одним варіантом перебування МакSим в клініці Данко назвав пластику і "операції від ожиріння". Нагадаємо, що днями співачка вперше з'явилася на публіці і відвела доньку в перший клас.

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Після цього співак Данко заявив, що піарники МакSим давно зізналися, що зірка не була в комі, відповідно, всі новини про хворобу Марини – фейк.

Це розлучення для якихось зовсім дебілів. Там якщо копнути глибше – все дивно. Ніяких фото і відео немає взагалі. І це в наш час, коли зараз все знімають. Думаю, або їй лікували печінку від алкоголізму, або якісь операції робили від ожиріння або пластика була. Піарники так працюють, це нормально, – сказав Данко виданню Day.ru.

Виконавця також збентежив той факт, що 1 вересня у школу МакSим прийшла на підборах, адже раніше ЗМІ писали, що артистка ледь може ходити.

МакSим після коми
МакSим після коми / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

Що було з МакSим?

Її госпіталізували 16 червня відразу після концерту, коли співачці стало погано. Через три дні Максим підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Коронавірус у зірки не підтвердився, замість цього діагностували набряк легенів, МакSим ввели у штучну кому.

3 серпня стало відомо, що співачка в свідомості та йде на поправку. Десять днів по тому МакSим виписали з лікарні.

Зараз артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя. Однак співати МакSим поки не може.

Дивіться в сюжеті, як знаменитості перенесли коронавірус:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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