Розпуста по-королівськи: Мадонна привселюдно поставила на коліна молоду реперку

63-річна поп-королева виступила на гей-прайді у Нью-Йорку. Мадонна влаштувала публіці незабутнє шоу із перчинкою. Подробиці у матеріалі
Мадонна відірвалася у Нью-Йорку на повну
На початку літа у багатьох країнах проводяться ЛГБТ-прайди. На один з них, у Нью-Йорк, як хедлайнера організатори запросили Мадонну. І не помилилися. Поп-королева нещодавно розійшлася із 27-річним бойфрендом. Тож вирішила відірватися на повну.
Мадонна виступила у Нью-Йорку
Протягом усього виступу 63-річна Мадонна демонструвала чудову фізичну форму. Співачка була стильно та молодіжно одягнена.
63-річна Мадонна постала перед шанувальниками у чудовій формі / Фото: instagram.com/we.loves.madonna
Здавалося б, виступ ідеальний. Але як з'ясувалося, він став незабутнім. На сцену до Мадонни вийшла 26-річна реперка Tokischa, родом із Домініканської Республіки. Поп-королева взяла контроль над молодою виконавицею, яка їй у внучки годиться і поставила співачку на коліна. Tokischa одразу ж почала імітувати сексуальну гру.
Після такого, співачкам нічого не залишалося як злитися у пристрасному поцілунку на цілих… 6 секунд!
Пристрасний поцілунок Мадонни та 26-річної реперші Tokischa / Фото: instagram.com/we.loves.madonna
Для порівняння, легендарний поцілунок з Брітні Спірс у 2003 році тривав лише 1 секунду.
Поцілунок Мадонни та Брітні Спірс, 2003 рік
Мабуть, на такі пустощі Мадонна надихнулася на весіллі поп-принцеси. Давайте пригадаємо, як Брітні Спірс виходила заміж за Сема Асгарі та кого запросила на церемонію.
Рома Семикін
Team Lead Зірки Сьогодні
У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року. Більше статей автора
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