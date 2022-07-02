Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Рідкісні кадри! Лінда Євангеліста постала перед камерами після невдалої ліпосакції (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 липня, 19:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після довгих років самітництва топ-модель наважилася вийти на публіку без макіяжу. На прогулянці її зловили папараці
Лінда Євангеліста вперше за довгий час з'явилася на публіці
Лінда Євангеліста вперше за довгий час з'явилася на публіці / Фото: Колаж: Сьогодні

Невдала пластична операція зруйнувала життя та кар'єру Лінди Євангелісти. Лише у лютому цього року супермодель зважилася дати своє перше інтерв'ю після провального перетворення.

Раніше знаменитість зізнавалася, що намагалася не зустрічатися з кимось із своїх старих знайомих. Тому за останні шість років життя колись найпопулярнішої моделі перетворилася на справжнє пекло.

Реклама

Євангеліста боялася з'являтися на публіці без макіяжу чи у відкритому одязі, на обличчі моделі часто можна було помітити сонцезахисні окуляри та маску.

Але після відвертого інтерв'ю модель вирішила бути більш відкритою і тепер не соромиться показувати себе такою, якою є. Днями папараці спіймали Лінду під час прогулянки Нью-Йорком.

Лінда Євангеліста вперше за довгий час з'явилася на публіці
Лінда Євангеліста вперше за довгий час з'явилася на публіці

Реклама

57-річна Євангеліста намагалася не виділятися з натовпу. Після прогулянки колишня супермодель викликала таксі та поїхала.

Папараці вдалося спіймати на обличчі Євангелісти легку посмішку. За словами джерел, модель практично перестала посміхатися після пластики, що спотворила її тіло та обличчя.

Папараці зловили модель під час прогулянки
Папараці зловили модель під час прогулянки

Реклама

Раніше сайт "Сегодня" згадав кращі фото Лінди Євангелісти до її спотворення пластичними хірургами.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти