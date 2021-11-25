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Скандальну Інстасамку звинуватили у пропаганді проституції та розпусти серед дітей – заява

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 16:51
В закладинки
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Скандальна російська реперка Даша Зотєєва не соромиться говорити публічно про секс та навіть імітувати його на своїх концертах. Втім, таку поведінку не всі схвалюють
Скандальну співачку звинуватили у пропаганді проституції в піснях
Скандальну співачку звинуватили у пропаганді проституції в піснях / Фото: instagram.com/instasamka

Інстасамка відома гучними витівками і розпусною поведінкою. Згадайте лише як вона на концерті в Києві вигнала фаната із залу, навіть не пояснивши чому. Однак це далеко не все, адже дівчина неодноразово на своїх виступах імітувала оральний секс, засовуючи в рот мікрофон.

Окрім того, реперка часто облизує свого бойфренда, співака Moneyken на концертах, про це пише Telegram-канал "Нещадний піарник".

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На пісні Інстасамки поскаржилися до прокуратури.
На пісні Інстасамки поскаржилися до прокуратури. / Фото: instagram.com/instasamka

Тож така скандальна поведінка стала причиною того, що на Інстасамку поскаржилися до прокуратури за пропаганду проституції та розпусти серед молоді.

На Інстасамку написали заяву. | Фото: prbezposhady
На Інстасамку написали заяву. / Фото: prbezposhady
На Інстасамку написали заяву. | Фото: prbezposhady
На Інстасамку написали заяву. / Фото: prbezposhady
На Інстасамку написали заяву. | Фото: prbezposhady
На Інстасамку написали заяву. / Фото: prbezposhady
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Заяву на артистку написала громадська організація із захисту традиційних сімейних цінностей "Іван Чай". В документі повідомляють, що батьківська громадськість стурбована концертами Інстасамки і репера Moneyken.

У зверненні йдеться про те, що Інстасамка у своїх треках використовує нецензурну лексику, а також виводить на сцену неповнолітніх дітей та разом з ними співає "про секс та статеві органи". За словами заявника, "це шкодить здоров'ю та розвитку дітей".

Інстасамка і її бойфренд.
Інстасамка і її бойфренд. / Фото: instagram.com/instasamka

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Раніше депутат міської думи Сургута в Ханти-Мансійському автономному окрузі Дмитро Нечепуренко також вимагав заборонити концерти Інстасамки і Moneyken, які мають відбутися у грудні.

Особливо прикро стає, коли спостерігаєш, як мама купує квиток на концерт цих персонажів своїй неповнолітній доньці чи синові. У цей момент я запитую себе: "Вона точно розуміє, що робить? Вона дивилася відео та слухала слова їхніх пісень? Чи знайома з їхніми поглядами на життя?". По-моєму, це дно! — зазначив депутат в Instagram.

Коротко про реперку

Даша Зотєєва народилася в 2000 році в Тобольську. У 2019-му вона почала музичну кар'єру і за цей час випустила п'ять студійних альбомів. Також паралельно дівчина веде блог в Instagram, де у неї 5 млн фоловерів.

Інтасамка почала реперську кар'єру два роки тому.
Інтасамка почала реперську кар'єру два роки тому. / Фото: instagram.com/instasamka

Ба більше, дівчина не віжстає від сучасних трендів і активно вдається до б'юті-покупок. Які саме – читайте за посиланням.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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