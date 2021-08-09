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Репер Баста зіграв черговий концерт в Одесі: натовп людей, бурхливі овації і ніяких масок

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
9 серпня, 11:06
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Російський репер Баста, який раніше незаконно відвідував анексований Крим, вдруге за це літо приїхав до Одеси і зіграв концерт
Баста на концерті в Одесі
Баста на концерті в Одесі / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Квитки на концерт Басти в Ibiza Beach Club в Одесі були розкуплені швидко, попри високі ціни. І ось, вчора, 8 серпня, на концерт репера вишикувалася велика черга біля клубу.

На опублікованому в YouTube відео можна помітити, що глядачі, які прийшли на захід Басти, не дотримувалися соціальної дистанції й були без масок.

На самому концерті людей було ще більше. У ролику, який репер опублікував у своєму Instagram-акаунті, натовп радіє і махає руками в ритм треку.

Ляскаємо разом з Одесою! – написав Баста.

Втім, шанувальники відреагували на приїзд Басти дуже позитивно:

  • "А я там був"
  • "Дуже добре вийшло"
  • "Супер концерт! Дякую за емоції!"
  • "Василь Михайлович, браво"
  • "Разом і немає наші-ваші! Чудово"
  • "Найкращий"

Чому Баста може приїжджати до України?

У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила Басті в'їжджати на територію України. Причина: неодноразове відвідування окупованого Криму. Баста давав там концерти. Також репер написав пісню про кримський міст, в якій чітко висловив свою позицію про те, "чий Крим". "Кримський міст з'єднав два береги Росії", – співається в треку.

Однак в 16 вересня 2020 року заборону було анульовано після закінчення терміну дії. 23 червня цього року в СБУ заявили, що направили до Мінкульту запит на внесення Басти в перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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