Репер Баста зіграв черговий концерт в Одесі: натовп людей, бурхливі овації і ніяких масок

Квитки на концерт Басти в Ibiza Beach Club в Одесі були розкуплені швидко, попри високі ціни. І ось, вчора, 8 серпня, на концерт репера вишикувалася велика черга біля клубу.
На опублікованому в YouTube відео можна помітити, що глядачі, які прийшли на захід Басти, не дотримувалися соціальної дистанції й були без масок.
На самому концерті людей було ще більше. У ролику, який репер опублікував у своєму Instagram-акаунті, натовп радіє і махає руками в ритм треку.
Ляскаємо разом з Одесою! – написав Баста.
Втім, шанувальники відреагували на приїзд Басти дуже позитивно:
- "А я там був"
- "Дуже добре вийшло"
- "Супер концерт! Дякую за емоції!"
- "Василь Михайлович, браво"
- "Разом і немає наші-ваші! Чудово"
- "Найкращий"
Чому Баста може приїжджати до України?
У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила Басті в'їжджати на територію України. Причина: неодноразове відвідування окупованого Криму. Баста давав там концерти. Також репер написав пісню про кримський міст, в якій чітко висловив свою позицію про те, "чий Крим". "Кримський міст з'єднав два береги Росії", – співається в треку.
Однак в 16 вересня 2020 року заборону було анульовано після закінчення терміну дії. 23 червня цього року в СБУ заявили, що направили до Мінкульту запит на внесення Басти в перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України.
Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві:
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- На початку літа Баста виступив в Одесі після протестів на концерті в Києві. Обидва рази біля клубу, де виступав артист, збиралися активісти з плакатами з написами "Баста – русня" і "Баста – путінська шістка".