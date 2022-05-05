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Репер Рей Джей озвучив свою правду про секс-відео з Кім Кардаш'ян: хто таки злив ролик у Мережу?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 травня, 15:10
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Останнім часом у Мережі знову активно обговорюють старе хоум-відео зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян
Репер вирішив озвучити свою версію про ситуацію зі зливом секс-відео
Репер вирішив озвучити свою версію про ситуацію зі зливом секс-відео / Фото: Getty Images

Нещодавно Кім Кардаш'ян журилася про те, що боїться, що колишній зіллє в Мережу ще одне секс-відео. Зважаючи на те, який резонанс викликали її слова в одному з епізодів реаліті про сімейство Кардаш'ян, учасник того відео – колишній коханий Рей Джей – озвучив свою позицію.

Репер Рей Джей дав інтерв'ю Daily Mail вирішив розповісти світові свою правду, щоб його ім'я не полоскали у пресі. За словами 41-річного Рея Джея, тоді, 2007 року, його секс-відео з Кім Кардаш'ян, з якою вони тоді були разом, стало загальнодоступним не просто так. За його версією, це було зроблено, щоб заробити.

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Я сидів у тіні більше 14 років, дозволяючи Кардаш'ян використовувати моє ім'я, зловживати ним, заробляти мільярди доларів. Я ніколи у житті не зливав секс-відео. Це ніколи не було витоком. Це завжди була угода та партнерство між мною, Кім та Кріс Дженнер, і ми були партнерами з самого початку цієї історії, - зізнався Рей Джей.

Рей Джей
Рей Джей / Фото: Getty Images

Репер стверджує, що не став би оприлюднювати таку інтимну інформацію про колишню дівчину без її згоди. Також Рей Джей каже, що він не має жодної копії будь-яких відео з її участю. Тому він так і обурюється, що його підозрюють у черговому "витоку" скандального ролика.

Він також додав, що плівки з інтимними відеозаписами завжди зберігала сама Кім у ящику з-під взуття Nike під ліжком.

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Думаю, у неї ліжка більше, і ящики кращі. Ось як це сталося, – сказав репер.

Зараз Рей Джей шкодує, що свого часу підписав контракт із Кардаш'янами без юридичної консультації. Очевидно, його ім'я ще не раз спливе у нових епізодах перезапуску "Сімейства Кардаш'ян" на новій платформі.

Ціла сім'я будує імперію на брехні. Це жахливо неповажне ставлення до всіх артистів, які були чесні та вірні своєму ремеслу.

Рей Джей та Кім Кардаш'ян
Рей Джей та Кім Кардаш'ян / Фото: Getty Images

За чутками, Кім Кардаш'ян та Кріс Дженнер, її мати, заробили на стрічці близько 100 мільйонів доларів. Ми продовжуємо стежити за новинами на тему. Відповідь від знаменитого сімейства можна очікувати вже скоро.

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До слова, цього тижня обговорюють, що сестри Кардашьян вперше повному складі з'явилися на Met Gala.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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