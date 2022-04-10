Режисер "Бонда" Кері Фукунага поїхав волонтерити у Краматорськ після ракетного удару (фото)

Відомий американський кінорежисер останні кілька тижнів багато їздить Україною та допомагає постраждалим людям

Кері Фукунага волонтерить в Україні / Фото: Instagram

Творець фільму про Джеймса Бонда – "007: Не час помирати" побував у Києві, Ірпені, Бучі, Гостомелі. Нині ж Кері Фукунага вирушив у Краматорськ, де путінська армія завдала ракетного удару по вокзалу "Точкою-У", внаслідок чого загинуло 50 людей, які чекали на евакуацію.

У Instastories кінорежисер опублікував фото, на якому він зображений з іншими волонтерами – мамою та донькою. Вони допомагали йому дістатися до міста.

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Лейла не носить гоночних рукавичок, але на своєму "Жигулі копійці" об'їхала ями, як справжній професіонал, – поділився Фукунага.

Скриншот Instastories

Нещодавно ми писали про те, що Кері Фукунага приїхав до Києва. Перед цим він якийсь час перебував у Львові, де спілкувався з біженцями та волонтерами.

Потім режисер детально розповів про своє волонтерство в Україні, зокрема у тих містах, де побував "русский мир". Він на власні очі побачив звірства рашистів і весь біль, який зараз переживають українці.

Також Фукунага активно ділиться в Instagram тим, що зараз відбувається в Україні та що накоїли російські нелюди.

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Скріншот Instastories

Коротко про Кері Фукунага

Кері Фукунага – американський кінорежисер, сценарист та кінооператор. Найбільш відомий як режисер і сценарист фільму 2009 року "Без імені", фільму 2011 року "Джейн Ейр" і як режисер та виконавчий продюсер серіалу 2014 року каналу HBO "Справжній детектив" та "Не час помирати" – 25-го фільму про Джеймса Бонда.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прийомна донька Святослава Вакарчука також зайнялась волонтерством у Львові.