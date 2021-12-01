Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня

Злата і Тарапата

Що з Демі Мур?

Дружина Кейджа

Потап з батьком

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ріанна вагітна? Фанати помітили кругленький животик у співачки

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 16:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка викликала справжній фурор серед своїх шанувальників. Для цього артистці потрібно було лише одягнути обтягуючу сукню
Ріанну у відвертій сукні запідозрили у вагітності.
Ріанну у відвертій сукні запідозрили у вагітності. / Фото: Getty Images

Після того, як Ріанна з'явилася на церемонії проголошення республіки Барбадос, де отримала звання національного героя, фани королеви R&B почали підозрювати її у вагітності. Втім, ци справді це так?!

Зазначимо, що на урочистому торжеству артистка з'явилася у обтягуючій помаранчевій сукні від Bottega Veneta та щей без білизни! Таке вбрання дуже підкреслило кругленький животик зірки, який вона протягом всієї церемонії всіляко намагалася сховати руками.

Реклама

Ріанна стала національним героєм Барбадосу.
Ріанна стала національним героєм Барбадосу. / Фото: Getty Images

Ріанна у Барбадосі.
Ріанна у Барбадосі. / Фото: instagram.com/clarencehouse

Тому не дивно, що користувачі Twitter одразу заговорили про потенційне поповнення у зіркової парочки – Ріанни та її бойфренда, репера A$AP Rocky:

Реклама
  • Схоже, хтось скоро стане мамою.
  • Вона точно вагітна.
  • Погляньте, як вона намагається сховати животик!
  • Ріанна вагітна, немає жодних сумнівів.

Ріанна і A$AP Rocky.
Ріанна і A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Чутки про вагітність Ріанни почали ширитися ще раніше. 30 листопада видання The Academy опублікувало фото зіркової пари, підписавши: "Ріанна вагітна першою дитиною від A$AP Rocky". Тоді ж фанати почали складати всі пазли до купи та розміщувати фото з церемонії, де у співачки випирає животик.

Реклама

Що ж, тепер чекаємо відповіді від самої Ріанни.

До речі, деякі користувачі Мережі обговорювали і груди артистки. Фоловерів збентежило, те що Рірі з'явилася на такому офіційному заході без бюстгальтера. Так, фани наголосили, що зірка виглядає приголомшливо, але їй варто відповідальніше підійти до дрес-коду:

  • Зіркам пора зрозуміти, як потрібно одягатися на подібні офіційні заходи.
  • Це виглядає абсолютно недоречно.
  • Це неповага.

Що відомо про співачку

Ріанна (Робін Ріаннна Фенті) народилася 1988 року на Барбадосі. Але у віці 16 років переїхала жити до США, де і розпочала творчу кар'єру.

Артистка є лауреатом дев'яти премій "Греммі" і одним із найпопулярніших артистів у світі. Варто додати, що зірка – наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося аж 14 разів очолити чарт Billboard Hot 100.

У січні 2021 року стало відомо, що артистка зустрічається з A$AP Rocky. А вже в травні пара офіційно підтвердили свій роман.

Читайте також:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти