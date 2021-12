Ріанна вагітна? Фанати помітили кругленький животик у співачки

Після того, як Ріанна з'явилася на церемонії проголошення республіки Барбадос, де отримала звання національного героя, фани королеви R&B почали підозрювати її у вагітності. Втім, ци справді це так?!

Зазначимо, що на урочистому торжеству артистка з'явилася у обтягуючій помаранчевій сукні від Bottega Veneta та щей без білизни! Таке вбрання дуже підкреслило кругленький животик зірки, який вона протягом всієї церемонії всіляко намагалася сховати руками.

Тому не дивно, що користувачі Twitter одразу заговорили про потенційне поповнення у зіркової парочки – Ріанни та її бойфренда, репера A$AP Rocky:

Чутки про вагітність Ріанни почали ширитися ще раніше. 30 листопада видання The Academy опублікувало фото зіркової пари, підписавши: "Ріанна вагітна першою дитиною від A$AP Rocky". Тоді ж фанати почали складати всі пазли до купи та розміщувати фото з церемонії, де у співачки випирає животик.

Rihanna is pregnant with her first child with A$AP Rocky. pic.twitter.com/rgMWYzLdKH