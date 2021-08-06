Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Звернення мами Кузьми

МакSим не зможе співати

Українські зірки їдуть в Сочі

Царик про Green Grey

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Ріанна не найбагатша: хто із західних зірок зараз заробляє найбільше

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 серпня, 12:20
Копіювати лінк
Співачка Ріанна стала найбагатшою артисткою світу, але якщо говорити про зірок шоу-бізнесу загалом, то є знаменитості, статок яких перевищує загальний заробіток Рі
Рейтинг найбагатших знаменитостей
Рейтинг найбагатших знаменитостей / Фото: instagram.com/oprah, therihannabook.com/rihanna

Уродженка Барбадосу заробила цілий статок, який, за підрахунками Forbes, перевищує 1,7 мільярд доларів (близько 45 мільярдів гривень).

Так, ця сума робить Ріанну найбагатшою співачкою планети, хоча вона і збила гроші не на музиці – левову частку прибутку дали косметичний бренд і компанія з виробництва нижньої білизни, що належать Ріанні.

Трохи менше аніж барбадоська зірка заробив Jay-Z, котрий також лідирує в чарті найбагатших музикантів. А найбагатшою акторкою року стала 45-річна блондинка Різ Візерспун.

Акторка Різ Візерспун на церемонії
Акторка Різ Візерспун на церемонії "Еммі" / Фото: Getty Images

Зірка фільму "Білявка в законі" має на рахунках понад 400 мільйонів доларів. Детальніше про найбагатших зірок дивіться у сюжеті:

В тренді

Цікаво, що найбагатшим актором, якщо брати всю кіноіндустрію, а не тільки селебрітіс з Голлівуду, вважається зірка Боллівуду Шахрукх Кхан. За роки своєї кар'єри він знявся в десятках фільмів і серіалів. І всі ці стрічки про любов принесли йому близько 600 мільйонів доларів.

Втім, найбагатшою серед зірок шоу-бізнесу залишається Опра Вінфрі. 67-річна американська телеведуча мегапопулярних ток-шоу заробила майже 3 мільярди доларів.

Опра Вінфрі
Опра Вінфрі / Фото: Getty Images

Дізнайтеся інші новини за темою:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
Джей Ло носить браслет, який Бен подарував їй у 2002-му. Зберігаєте подарунки від колишніх?
Всі обговорюють
Ріанна стала мільярдеркою та найбагатшою співачкою планети
Бути в курсі
Цитата дня

У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

Катя Царик режисерка концерту до Дня Незалежності України
Дізнатися більше про концерт
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Олександр Пономарьов
15 серпня/20:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти