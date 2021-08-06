Ріанна не найбагатша: хто із західних зірок зараз заробляє найбільше

Співачка Ріанна стала найбагатшою артисткою світу, але якщо говорити про зірок шоу-бізнесу загалом, то є знаменитості, статок яких перевищує загальний заробіток Рі

Рейтинг найбагатших знаменитостей / Фото: instagram.com/oprah, therihannabook.com/rihanna

Уродженка Барбадосу заробила цілий статок, який, за підрахунками Forbes, перевищує 1,7 мільярд доларів (близько 45 мільярдів гривень).

Так, ця сума робить Ріанну найбагатшою співачкою планети, хоча вона і збила гроші не на музиці – левову частку прибутку дали косметичний бренд і компанія з виробництва нижньої білизни, що належать Ріанні.

Трохи менше аніж барбадоська зірка заробив Jay-Z, котрий також лідирує в чарті найбагатших музикантів. А найбагатшою акторкою року стала 45-річна блондинка Різ Візерспун.

Акторка Різ Візерспун на церемонії "Еммі" / Фото: Getty Images

Зірка фільму "Білявка в законі" має на рахунках понад 400 мільйонів доларів. Детальніше про найбагатших зірок дивіться у сюжеті:

В тренді Ріанна стала мільярдеркою і найбагатшою співачкою планети

Цікаво, що найбагатшим актором, якщо брати всю кіноіндустрію, а не тільки селебрітіс з Голлівуду, вважається зірка Боллівуду Шахрукх Кхан. За роки своєї кар'єри він знявся в десятках фільмів і серіалів. І всі ці стрічки про любов принесли йому близько 600 мільйонів доларів.

Втім, найбагатшою серед зірок шоу-бізнесу залишається Опра Вінфрі. 67-річна американська телеведуча мегапопулярних ток-шоу заробила майже 3 мільярди доларів.

Опра Вінфрі / Фото: Getty Images

Дізнайтеся інші новини за темою: