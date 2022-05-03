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Ріанна вже стала мамою? Співачку запідозрили у таємному народженні первістка

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 17:49
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Шанувальники зірки щасливі, що у неї з'явиться спадкоємець
Ріанна спровокувала чутки про народження дитини
Ріанна спровокувала чутки про народження дитини / Фото: instagram.com/badgalriri

Фани Ріанни сподівались побачити зірку разом з бойфрендом A$AP Rocky на Met Gala-2022, який відбувся цієї ночі. Всі до останнього були впевнені, що співачка ефектно з'явиться на червоній дорожці та в розкішному вбранні продемонструє свій кругленький животик. Але цього так і не сталось.

Замість вагітної Ріанни на модному заході глядачі могли побачити лише мармурову статую артистки із квітковим принтом.

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Що може бути позолоченим більше за це, — підписала фото Ріанна, натякнувши на те, що її статуя чудово вписується в тематику заходу "Позолочений гламур".

У Мережі одразу почали писати, буцімто Ріанна народила декілька днів тому і зараз вона проводить час разом з новонародженим малюком.

Зазначимо, що всю вагітність Ріанна не переставала з'являтися на публіці в незвичайних образах, які підкреслювали її животик. Також папараці часто ловили зірку під час шопінгу у дитячих магазинах, в аеропорту та на відпочинку у рідному Барбадосі. Втім, останні дні знаменитість ніде не видно. Тож не виключення, що Ріанна справді стала мамою. Чекаємо офіційно підтвердження від зіркової парочки.

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Зірка не приховувала свій вагітний животик
Зірка не приховувала свій вагітний животик / Фото: Pinterest

До слова, квітень для Ріанни виявився непростим. Спочатку ходили чути про зраду A$AP Rocky, потім майбутнього тата заарештували у справі про стрілянину 2021 року. На щастя, парі вдалось подолати всі негаразди.

Нагадаємо, що наприкінці місяці Ріанна та A$AP Rocky влаштували драйвову вечірку для своєї майбутньої дитини.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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