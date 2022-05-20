Річард Гір продав свій колекційний кабріолет за $31 млн заради України

Американська знаменитість також не стоїть осторонь війни, яку розв'язала РФ проти України. Актор вирішив підтримати наш народ, пожертувавши своїм авто

Річард Гір продав Jaguar 1999 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Чимало зірок Голлівуду зараз допомагаєють Україні. Наприклад, Лів Шрайбер готує їжу для українських біженців, а режисер Кері Фукунага допомагає волонтерам у різних містах України.

Також підтримати українську націю, яка відважно бореться з рашистським нашестям, вирішив Річард Гір.

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Щоб допомогти нашій країну, американський актор продав свій колекційний кабріолет Jaguar XK8 1999 року. Раніше він виставив транспорт на автомобільний аукціон – Bring Trailer.

Актор допомагає Україна/ Фото: Bring A Trailer

Автомобіль з колекції Річарда Гіра пішов з молотка за $31 750 (понад 916 млн грн).

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Як відомо, цей кабріолет артист придбав у 1999 році і проїхав на ньому лише 50 км. Згідно з інформацією аукціону, Гір був єдиним власником Jaguar і жодного разу не потрапляв із ним у ДТП.

Усі гроші від продажу машини Річард Гір розділить між благодійними фондами, які допомагають тим, хто постраждав від війни в Україні — World Central Kitchen та Open Arms Ukraine.

Окрім того, зірка Голлівуду після початку повномасштабної війни приєднався до міжнародної гуманітраної організації Care Crisis Ukrainian Fund, щоб допомагати українцям.

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Жінки, діти, маленькі хлопчики і дівчатка, люди похилого віку змушені втікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння у пошуках безпеки та допомоги. Щоб висловити свою солідарність з народом України, і запевнити, що вони не залишені напризволяще, що не залишилися віч-на-віч з проблемами, я приєднався до Care Crisis Ukrainian Fund, – казав Річард.

Зазначимо, що актор відомий своєю твердою громадською позицією стосовно багатьох подій, які відбуваються у сучасному світі. Наприклад, він виступає проти ядерних випробовувань Індії, насильства і війн тощо. Також кінозірка підтримує різноманітні акції протесту, мітинги.

Колеги Гіра запевняють, що він захоплюється тільки двома речами — медитацією і громадською діяльністю.

Раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті в Італії на підтримку України.

Також Пол Маккартні висловлював підтримку Україні, піднімавши синьо-жовтий прапор на своєму концерті.