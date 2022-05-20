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Річард Гір продав свій колекційний кабріолет за $31 млн заради України

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 травня, 16:15
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Американська знаменитість також не стоїть осторонь війни, яку розв'язала РФ проти України. Актор вирішив підтримати наш народ, пожертувавши своїм авто
Річард Гір продав Jaguar 1999 року
Річард Гір продав Jaguar 1999 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Чимало зірок Голлівуду зараз допомагаєють Україні. Наприклад, Лів Шрайбер готує їжу для українських біженців, а режисер Кері Фукунага допомагає волонтерам у різних містах України.

Також підтримати українську націю, яка відважно бореться з рашистським нашестям, вирішив Річард Гір.

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Щоб допомогти нашій країну, американський актор продав свій колекційний кабріолет Jaguar XK8 1999 року. Раніше він виставив транспорт на автомобільний аукціон – Bring Trailer.

Актор допомагає Україна/ Фото: Bring A Trailer
Актор допомагає Україна/ Фото: Bring A Trailer

Автомобіль з колекції Річарда Гіра пішов з молотка за $31 750 (понад 916 млн грн).

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Як відомо, цей кабріолет артист придбав у 1999 році і проїхав на ньому лише 50 км. Згідно з інформацією аукціону, Гір був єдиним власником Jaguar і жодного разу не потрапляв із ним у ДТП.

Усі гроші від продажу машини Річард Гір розділить між благодійними фондами, які допомагають тим, хто постраждав від війни в Україні — World Central Kitchen та Open Arms Ukraine.

Окрім того, зірка Голлівуду після початку повномасштабної війни приєднався до міжнародної гуманітраної організації Care Crisis Ukrainian Fund, щоб допомагати українцям.

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Жінки, діти, маленькі хлопчики і дівчатка, люди похилого віку змушені втікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння у пошуках безпеки та допомоги. Щоб висловити свою солідарність з народом України, і запевнити, що вони не залишені напризволяще, що не залишилися віч-на-віч з проблемами, я приєднався до Care Crisis Ukrainian Fund, – казав Річард.

Зазначимо, що актор відомий своєю твердою громадською позицією стосовно багатьох подій, які відбуваються у сучасному світі. Наприклад, він виступає проти ядерних випробовувань Індії, насильства і війн тощо. Також кінозірка підтримує різноманітні акції протесту, мітинги.

Колеги Гіра запевняють, що він захоплюється тільки двома речами — медитацією і громадською діяльністю.

Раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті в Італії на підтримку України.

Також Пол Маккартні висловлював підтримку Україні, піднімавши синьо-жовтий прапор на своєму концерті.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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