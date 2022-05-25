Рок-співачку Наргіз Закірову затримали в аеропорту Москви та хочуть депортувати

У соцмережах знаменита артистка активно підтримує Україну та виступає проти війни, яку в нашій країні розв'язала Росія

Наргіз Закірова була затримана в аеропорту "Домодєдово" в Росії

Наргіз Закірову було затримано в аеропорту "Домодєдово", куди вона прилетіла рейсом з рідного Ташкента, столиці Узбекистану. Як повідомляє видання vesti.uz, артистку можуть депортувати на батьківщину.

Також повідомляється, що через те, що знаменита рок-виконавиця активно підтримує Україну і відкрито виступає проти війни, їй заборонили в'їзд до Росії до 2072 року.

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Наргиз Закірова активно підтримує Україну

Раніше Закірова покинула Росію та поїхала до рідного Узбекистану. Після чого артистка стала публікувати у соцмережах слова підтримки Україні.

В Instagram Закірова зробила цілу серію постів. Першою публікацією стало повідомлення, в якому Наргіз не згадала про Україну, проте з її слів все було зрозуміло.

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Біль, сум'яття і розпач, що повністю охопили мою свідомість – непорівнянні з найстрашнішими відчуттями, властивими людській свідомості. Неприкрита, безперервна брехня, що розбиває з усіх щілин, що панує безпринципність і навмисне лицемірство. Лизоблюдство та раболіпство. Блудність і боягузтво, у всіх проявах – на кожному міліметрі простору. Відчуття нескінченної війни, не залишає місця для творчості та творення, – писала тоді Закірова.

Скріншот: Instagram

Далі Закірова зробила серію публікацій про "любов" та "мир", але пізніше вже відкрито підтримала Україну.

Під впливом пропаганди народжуються найлютіші фанатики, які мають не ані критичне мислення, ані логіки. І одна з головних небезпек у тому, що це заразно! – написала артистка і додала кілька хештегів, зокрема #stopthewar (зупиніть війну) #supportukraine (підтримайте Україну) #loveukraine (любіть Україну).

Скріншот: Instagram

Після цього вона опублікувала відео з Андрієм Хливнюком, Настею Каменських, Джамалою та іншими українськими артистами, які виконали популярну пісню "Ой у лузі".

Скріншот: Instagram

Далі Закірова опублікувала пост, у якому використала хештег "геноцид", тим самим визнавши, що війна, яку розв'язала РФ в Україні – це геноцид українського народу.

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Скріншот: Instagram

Один з останніх постів Наргіз про Україну – це публікація про День вишиванки.

З Днем вишиванки, мої українські брати та сестри, – написала рок-зірка та додала кілька рядків про свято англійською мовою.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Андрій Макаревич не втримався і висміяв кремлівську пропаганду.