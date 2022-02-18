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Романтика по-королівськи: що принц Вільям подарував Кейт Міддлтон на День закоханих?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 13:40
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На початку тижня відбулося найромантичніше свято у році – День закоханих. І тепер у Мережі обговорюють королівський подарунок принца Вільяма коханій
Пара провела свято в романтичній атмосфері
Пара провела свято в романтичній атмосфері / Фото: Getty Images

Одна з міцних та впливових пар світу – герцоги Кембріджські. Шанувальники представників монаршої сім'ї Великобританії буквально з придихом ловлять новини від подружжя. І тепер видання US Weekly наводить слова інсайдера з оточення пари про те, який подарунок на День закоханих отримала Кейт Міддлтон.

Виявляється, принц Вільям – той ще романтик. 14 лютого він подарував коханій дружині шикарний букет із п'ятдесяти яскраво-червоних троянд. Також джерело каже, що герцогиня отримала дорогу ювелірну прикрасу, але поки що невідомо, що саме. Та й у королівській сім'ї не прийнято хизуватися подарунками. Можливо, експерти зможуть розглянути подарунок в один із найближчих виходів. Кейт Міддлтон.

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Герцоги Кембриджські
Герцоги Кембриджські / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у пари підростає троє дітей. Тому було заплановано розваги і для дітей. До речі, принц Джордж також зробив подарунки обом батькам та намалював для них валентинки . А також порадував брата та сестру рожевими серцями з паперу.

Герцоги Кембриджські з дітьми
Герцоги Кембриджські з дітьми / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Треба сказати, що принц Вільям та Кейт Міддлтон рідко діляться подробицями особистого життя. Але іноді радують шанувальників по всьому світу невеликими порціями одкровень через офіційних представників та інсайдерів. Про те, як це працює у королівській родині, ви могли бачити у серіалі "Корона".

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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