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Росія шокована смертю Зеленського: від чого помер і як жив відомий телеведучий

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 12:51
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Відомий російський журналіст та телеведучий Михайло Зеленський помер під час відпочинку в екзотичній країні. Розповідаємо про причину трагедії та що відомо про ведучого
Михайло Зеленський помер 11 січня у Домінікані.
Михайло Зеленський помер 11 січня у Домінікані. / Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

46-річний Михайло Зеленський помер під час відпочинку у Домінікані 11 січня. Так, ведучого шоу "Прямий ефір" було терміново доставлено до місцевої лікарні, однак медики не змогли його врятувати.

Причина смерті Михайла Зеленського – інсульт, повідомляє Telegram-канал "НЕОПРА, БЛИН!".

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Зазначається, що у момент нападу поруч із ведучим каналу "Россія-1" перебувала його дружина Міла Рубінчик. Подружжя давно планувало провести відпустку у теплій країні. Однак вони і не здогадувались, як ця мандрівка для них трагічно оберниться. Наразі рідні Зеленського вирішують питання з транспортуванням тіла до Москви.

Що відомо про Михайла Зеленського та яким його запам'ятали глядачі – читайте у матеріалі "Сьогодні".

Кар'єрний ріст Михайла Зеленського

Михайло Зеленський народився 1975 року у Москві. Його мама була тренером-хореографом, а батько — лікарем. Зазначимо, що деякі ЗМІ помилково вважають, що журналіст та президент України Володимир Зеленський – брати, але це не так.

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Михайла Зеленського та Володимира Зеленського помилко вважають братами.
Михайла Зеленського та Володимира Зеленського помилко вважають братами. / Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

Після закінчення школи у Хабаровську, куди сім'я згодом перебралась, майбутній журналіст вступив одразу до двох вишів – інститут фізкультури та медичний виш, факультет педіатрії.

Але Михайла завжди цікавили кіноіндустрія, телебачення та акторська майстерність. Тож незабаром він покинув навчання, переїхав до Москви та вступив до МДУ імені Ломоносова на факультет журналістики.

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У 1999 році він став телеведучим новин на телеканалі "Россія-1", де з 2001 до 2011 року вів програму "Вести-Москва". Згодом у Зеленського вийшла авторська передача "Вести-Москва з Михайлом Зеленським".

Зеленський вів програму "Вести-Москва".
Зеленський вів програму "Вести-Москва". / Фото: Скріншот з YouTube

До речі, з 2011 до 2014 року Михайло почав ввів програму "Прямий ефір", де обговорювалися різні суспільні проблеми. Так, люди з важким матеріальним становищем розповідали у студії свої історії на публіку, а журналісти та продюсери проєкту надсилали запити в прокуратуру, привертали увагу адвокатів тощо.

Наразі ведучим цієї програми є Андрій Малахов, якому вчора виповнилось 50 років!

Борис Корчевніков, Михайло Зеленський та андрій Малахов в студії "Прямого ефіру".
Борис Корчевніков, Михайло Зеленський та андрій Малахов в студії "Прямого ефіру". / Фото: Instagram

У 2015 році Зеленський став автором проєкту "Безсмертний полк" та зняв документальний фільм "Валаам. Острів порятунку". Через рік він почав вести програму "Тиждень у місті" та "Квиток у Великій".

Згодом Зеленський перебрався на канал "Культура", де був ведучим програми "Новини культури". А під час пандемії він спробував вести онлайн-формат інтерв'ю і для цього створив рубрику "Домашні гастролі".

Російський журналіст Михайло Зеленський/Фото: Instagram/mikhail_zelenskiy
Російський журналіст Михайло Зеленський/Фото: Instagram/mikhail_zelenskiy

Михайло Зеленський запам'ятався глядачам інтелектуальною подачею та приємним голосом. Багато років поспіль його називали одним із найелегантніших облич каналу — перед аудиторією ведучий завжди поставав у строгих класичних костюмах.

Жінки Михайла Зеленського

Михайло Зеленський був тричі одруженим. Першою дружиною журналіста була його однокласниця Ольга Дробіна, з якою він був у шлюбі майже шість років. Далі обраницею Зеленського стала українська фігуристка Олена Грушина, яка була його партнеркою по шоу "Танці на льоду".

Як відомо, Грушина жила в США, де мала престижну роботу, розкішний дім, друзів. Але коли вона почала крутити роман з Зеленським, то залишила все і переїхала до коханого у Москву.

У 2008 році парочка розписалась в РАГСі – весілля вони не святкували. Вже наприкінці року у них народилась донька Софія, а в 2012 році друга донька – Поліна.

Зеленський з Грушиною та доньками.
Зеленський з Грушиною та доньками. / Фото: Legion-Media

Втім, у 2014 році подружжя неочікувано розвелося. І публіка дізналася про це, коли Зеленський став з'являтися на світських заходах із новою коханою – психологом та блогером Мілою Рубінчик.

У телеведучого залишилась 39-річна дружина.
У телеведучого залишилась 39-річна дружина. / Фото: Instagram

У 2018 році психолог та журналіст офіціно стали жінкою та чоловіком. Міла має доньку Мілану від попередніх стосунків. А от спільних дітей у подружжя не було.

Нагадаємо, нещодавно також помер американський стендап-комік і оповідач у "Як я зустрів вашу маму" – Боб Сагет. Читайте у матерілі, що відомо про знаменитість.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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