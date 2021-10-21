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Російські актори знялися у фільмі про війну на Донбасі і потрапили до чорного списку Мінкульту

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
21 жовтня, 11:25
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14 російських акторів поповнили список осіб, що загрожують нацбезпеці України. Всі вони взяли участь у зйомках російського художнього фільму про військові дії в Луганську
14 російських акторів опинилися в чорному списку Мінкульту через зйомки у фільмі "Спецназ"
14 російських акторів опинилися в чорному списку Мінкульту через зйомки у фільмі "Спецназ" / Фото: скриншот

Нещодавно ми повідомляли, що співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну на три роки – артистка відвідувала окупований Крим.

А сьогодні стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики України оновило список осіб, що загрожують національній безпеці України.

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До списку увійшли діячі мистецтва, які працювали над створенням фільму про війну на Донбасі – "Солнцепек". У фільмі історія подається таким чином, що українська армія нібито нападає на Донбас і розв'язує війну. Головний герой – колишній афганець, який збирається переїжджати з рідними в Росію.

Фото: кадр з фільму

В переліку Мінкульту опинилися режисери фільму – Максим Бріус і Михайло Вассербаум, оператори Владислав Гурчин, Олександр Погалаєв і Едгар Жамгарян, продюсери Сергій Щеглов і Генріх Кен, кастинг-директорка Олена Чижова, а також актори:

  • Сергій Гарусов
  • Максим Дахненко
  • Марина Денисова
  • Володимир Ільїн
  • Олексій Кравченко
  • Євген Кузьмін
  • Олександр Марушев
  • Андрій Терентьєв
  • Микита Терентьєв
  • Світлана Терентьєва
  • Гліб Тємнов
  • Олексій Червяков
  • Андрій Шаповал

Всі вони брали участь у зйомках "Солнцепека". Прем'єра фільму відбулася в Росії у серпні цього року.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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