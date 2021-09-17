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Російський шоумен звинуватив МакSим в побитті і збирається судитися зі співачкою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 08:57
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Російський шоумен Стас Барецький збирається подати до суду на співачку МакSим після того, як на нього напали п'ятеро людей на одній з вулиць Санкт-Петербурга
/ Фото: Instagram

Шоумен вважає, що його побили через через скандальні висловлювання про співачку МакSим і сина Стаса П'єха. У Барецького є ритуальний бізнес і він пропонував надати артистці місце на Ваганьковському кладовищі. Готовий був шоумен допомогти і з похоронами сина Стаса П'єхи, якого побила сусідка.

Спочатку я подумав, що напад на мене могло бути пов'язано з моїм бізнесом, але річ у тім, що ці п'ятеро в якийсь момент стали кричати: "Це тобі за МакSим і Стаса П'єху!" – розповів шоумен в бесіді з журналістами Sobesednik.ru

Барецький заявив, що все сталося ще й через те, що МакSим нібито боїться його . Він не вірить в хворобу співачки. За його словами, тільки він знає правду про те, що відбувалося насправді з артисткою і нібито вона не хоче, щоб ця правда стала відома всім.

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Стас Барецький
Стас Барецький / Фото: Instagram

Він стверджує, що через МакSим регулярно отримує дзвінки з погрозами , хоча вважає, що нічого поганого їй не зробив. Тепер Барецький має намір судитися зі співачкою.

Я зняв побої. Ось нехай тепер МакSим і її представники розслідують, хто мене побив. Я впевнений, що цих людей ми обов'язково знайдемо – заявив шоумен.

МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Що сталося з МакSим

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МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і 40% ураження легент . Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями , а директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

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Зараз МакSим вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться перше інтерв'ю МакSим після коми:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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