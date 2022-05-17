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Російському фестивалю "Пісня року" настає кінець, і ось чому

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 травня, 16:01
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У Росії можуть скасувати музичний фестиваль "Пісня року" – і все через... дефіцит українських зірок!
Росіяни можуть залишитись без "Пісні року"
Росіяни можуть залишитись без "Пісні року" / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ продовжує розплачуватися за ті звірства та злочини, які вчиняють рашистські солдати на території України вже близько трьох місяців. Днями McDonald's остаточно вирішив припинити свою діяльність у країні-агресорці. Але ж це не кінець. Тепер заговорили про загрози зриву "Пісні року".

Як пояснив російський музичний критик Павло Рудченко в інтерв'ю ЗМІ, останні декілька років у заході активно брали участь зірки українського шоубізу: Софія Ротару, Валерій Меладзе, Віра Брежнєва, Іван Дорн та інші.

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Але після того, як ці артисти озвучили свою антивоєнну позицію та засудили криваві дії Кремля, вони стали "небажаними гостями" в Росії.

Валерій Меладзе, Настя і Потап, Віра Брежнєва, Софія Ротару, Іван Дорн. Це артисти, яких ми добре знаємо, але які показали свою позицію проти нашої країни, влади, людей, – сказав рашистський критик Рудченко.

Він додав, що останнім часом "Пісня року" трималася на українських артистах. І тому тепер, після вторгнення РФ в Україну, у заході нікому виступати.

На це ми можемо додати лише: "Ой, як невдобно получилось!" Слухайте тепер лише свого Колю Баскова і Філіпа Кіркорова, які нічого нового вже придумати не можуть.

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Я навіть не розумію, чи буде цей фестиваль цього року. Зазвичай запис "Пісні року" відбувається в грудні. Якщо, дай боже, закінчиться до цього часу "спецоперація" (тобто ВІЙНА. – Ред), то, напевно, фестиваль буде, якщо ні – то проведення фестивалю під знаком питання, – пояснила ведуча фестивалю Лєра Кудрявцева.

До речі, майже незмінними ведучими "Пісні року" були Кудрявцева та Сергій Лазарєв, який спочатку виступив проти війни в Україні, а потім спробував "перевзутися" і стати на бік путінської Росії, але нічого не вийшло.

Рудченко каже, що тепер Лазарєва не раді бачити на заході, тож, ймовірно, на зміну артистові прийде... Олександр Ревва, який досі жодного слова не спромігся видавити із себе про війну.

Довідка:

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"Пісня року" – телевізійний фестиваль пісні в СРСР, потім у Росії. Вперше провели цей захід у 1971 році.

Пісня року
Пісня року

Нагадаємо, нещодавно в РФ придумали перелік українських артистів, яким заборонили в'їзд до країни-агресорки на 50 років.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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